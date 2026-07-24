Martínez advierte de la "situación límite" de CyL por unos fuegos que achaca al "cambio climático"

VALLADOLID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha advertido de que la Comunidad se encuentra de nuevo en una "situación límite" como consecuencia de los incendios forestales que afectan a la Comunidad y que ha achacado al que el cambio climático que provoca este tipo de fuegos de los denominados incendios de "sexta generación" que causan estragos en el patrimonio natural.

A través de una publicación en la red social X, recogida por Europa Press, el dirigente socialista ha señalado que el Gobierno del Estado ha solicitado ayuda a la Unión Europea debido a la magnitud del fuego, el cual afecta tanto a Castilla y León como a la Comunidad de Madrid.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento por el esfuerzo que realizan todos los profesionales integrantes del operativo de extinción.

Por último, el líder del PSOE autonómico ha pedido mucha precaución a la ciudadanía y ha apelado a seguir en todo momento las indicaciones emitidas por los servicios de emergencia.