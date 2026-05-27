Martínez apela a Machado tras las palabras de Carnero a Fernández Antolín: "Carnero embiste"

1090755.1.260.149.20260527134331 Carlos Martínez en un momento de la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha apelado este miércoles a Antonio Machado para referirse a la afirmación del alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, al concejal del PSOE Martín Fernández Antolín cuando admitió que le molestaba que "eduque a alumnos en una universidad y esté con el 'sanchismo'".

"Machado decía aquello de que en España de cada diez cabezas ocho embisten y dos piensan. Carnero embiste, clarísimamente", ha ironizado el dirigente socialista para quien las palabras de Jesús Julio Carnero dejan ver "un tufo sectario de intentar criminalizar permanentemente a quien no piensa como él".

Martínez ha lamentado que Jesús Julio Carnero haya apuntado a que un socialista no puede ser profesor de universidad en lo que ha considerado un ejemplo de sectarismo en política y ha zanjado: "Creo que se definen por sí mismas".

Dicho esto, ha advertido de que el Partido Popular está en un modo de "barra libre" para poder "satanizar y criminalizar" las ideologías y ha apuntado en concreto a un "acoso y derribo" del PP al Partido Socialista Obrero Español que, según ha recordado, tiene más de 140 años de historia "en la defensa de la democracia y en la defensa de los principios de igualdad, del principio de justicia, de la configuración de un Estado de derecho y de la igualdad".