Martínez apuesta por políticas progresistas como "freno" ante la "extrema derecha" y el "auge" de la desigualdad

El secretario general del PSCyL, Carlos Mratínez, acude al Global Progressive Mobilisation que se celebra en Barcelona con presencia de 50 países - PSOECYL

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha apostado por las políticas progresistas como "freno" a la "deriva de la extrema derecha" y al contexto geopolítico de "auge de conflictos bélicos y de desigualdad" que atraviesa el mundo.

Durante su participación en el Global Progressive Mobilisation que reúne estos días en Barcelona a las fuerzas políticas progresistas de todo el mundo, Martínez ha señalado que la cita internacional constituye una "verdadera inyección de optimismo al revitalizar las reflexiones colectivas que deben hacer los progresistas de la comunidad internacional".

Martínez ha hablado de un encuentro "absolutamente intenso" en Barcelona ante la "necesidad de generar alianzas". "Hay que entender que solo mediante la planificación estratégica vamos a hacer posible ese cambio", ha expresado el líder socialista.

Algo que será "posible", ha sostenido, desde el ámbito multilateral más grande, que es Naciones Unidas o la Unión Europea (UE), desde las distintas regiones del mundo, "pero también con los pequeños y medianos ayuntamientos".

El secretario general del PSCyL ha asegurado que la cumbre de Barcelona ha puesto sobre la mesa la "defensa de los principios y valores fundamentales, de libertad, igualdad y justicia social, soluciones del progresismo internacional con las que hacer frente a la guerra".

Durante la cita de Barcelona, Martínez ha estado acompañado por la vicesecretaria general, Nuria Rubio, y el secretario de Organización, Daniel de la Rosa, pero también ha acudido el alcalde de Villablino y procurador en Cortes por León, Mario Rivas.

Durante la cumbre, que ha reunido a fuerzas progresistas de 50 países y unas 3.000 personas venidas de todos los continentes, Martínez ha mantenido distintos encuentros de trabajo e informales con presidentes autonómicos y ministros del Gobierno de España.