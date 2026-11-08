Martínez avisa de que votar a Vox o al PP es "exactamente lo mismo": "Quien quiera engañarse, que se engañe"

El secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Carlos Martínez, durante un acto político de precampaña, en la Cúpula del Milenio, a 19 de octubre de 2026, en Valladolid. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

BURGOS, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha avisado de que votar a Vox o al PP es "exactamente lo mismo" porque son una "coalición de gobierno" que van "en contra de los intereses" de los entornos rurales, la clase trabajadora o las mujeres.

"Quien quiera engañarse, que se engañe", ha expresado en declaraciones a los medios antes de clausurar la Feria Presura, en Burgos, donde ha incidido en que la realidad es "un tanto tozuda y cruda".

En este sentido, ha señalado que PP y Vox van "en contra" de los "intereses de los agricultores, las pensiones o el salario mínimo interprofesional", además de "contra la clase trabajadora, las mujeres, los migrantes, las políticas activas de vivienda".

"Creo que querer engañarnos lo van a hacer siempre. Ahora la cuestión está en si nosotros vamos a ser evidentemente ingenuos para volverles a comprar un discurso que desde luego tiene muy mala salida", ha aseverado.