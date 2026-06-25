Martínez circunscribe la investigación en Soria a una "ya exconcejal" y defiende su honorabilidad como alcalde

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y alcalde de Soria hasta el pasado mes de abril, Carlos Martínez, ha circunscrito la investigación sobre supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Soria en la persona de una "ya exconcejal", la concejal de Medio Ambiente, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, a la que se apartó del partido.

"Ni yo ni el Ayuntamiento de Soria somos objeto ni investigación ni de acusación alguna", ha aseverado Carlos Martínez en una rueda de prensa ofrecida este jueves en Valladolid para poner "luz y taquígrafos" y en la que ha defendido también su "honorabilidad" como alcalde.

Martínez ha rechazado cualquier "chivatazo" por su parte respecto al registro que se realizó en el Ayuntamiento de Soria el martes, día en el que el dirigente socialista se encontraba en Tanger. El secretario autonómico del PSOE ha asegurado que recibió un mensaje a las 9,22 horas española (8,22 horas en su destino en Marruecos) tras lo que se puso en contacto con el actual regidor, Javier Antón, de quien no ha podido negar que el lunes no conociese que se iba a producir un registro, si bien ha apuntado a que pudo ser incluso comunicación formal.

El dirigente socialista ha trasladado "tolerancia cero" ante cualquier caso de corrupción desde la premisa de que "quien la ha hecho, la pague" si bien ha expresado sus dudas por el alcance de un caso de blanqueo de capitales y de organización criminal con facturas de cerca de 40.000 euros y por su conocimiento de la ya exconcejal y de la propia empresa investigada.

"Ha sido una buena concejala de Comercio y si la ha hecho la tendrá que pagar", ha zanjado Carlos Martínez que también ha rechazado condenas anticipadas de telediario para insistir en que "sobre el papel" nada apuntaba a un ilícito por parte de Yolanda Santos tras lo que ha reconocido que le duele que haya traicionado su confianza y por la propia ex concejal.

"Todos los contratos están auditados", ha explicado también para justificar que no se está investigando ni a él como alcalde ni al Consistorio. "Pinchan en hueso, el único patrimonio que he heredado de mis padres es la honestidad", ha añadido.

"Cuando quieran que empaten", ha retado por último Carlos Martínez al Partido Popular al que ha acusado que querer extender una mancha de aceite a su honorabilidad, como ha criticado también a Vox.