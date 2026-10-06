Martínez se compromete a retirar la moción consensuada con las OPAs si la Junta se reúne con ellas y pone 150 millones

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) - El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, se ha comprometido a retirar la moción que se debatirá este martes en el Pleno de las Cortes --se votará mañana-- que contempla una batería de medidas consensuadas con las organizaciones profesionales agrarias (OPAs), entre ellas la exigencia a la Junta para que "empate" con el Gobierno de la nación y cree un fondo extraordinario de 150 millones de euros en ayudas directas para los productores de Castilla y León.

"Esto no va esto no va de medallas partidistas", ha aseverado Carlos Martínez que se ha mostrado dispuesto a retirar la moción socialista consensuada con las OPAs si el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "saca tiempo de su apretadísima agenda" y accede a reunirse con el sector, pone sobre la mesa un fondo extraordinario de 150 millones de euros con ayudas "directas, ágiles y con las mínimas cargas burocráticas" e impulsa un Pacto Autonómico por la competitividad y el futuro del sector primario de Castilla y León.

"Tenemos que pasar de las palabras a los hechos", ha insistido Carlos Martínez que ha ironizado sobre el "sainete permanente" que suponen el "quiero y no puedo" del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, de Vox, y el "pueden pero no quieren" del presidente de la Junta y del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, del PP.

Carlos Martínez ha insistido en que los dos grupos que sustentan al Gobierno de coalición tienen una "oportunidad de oro" con la votación a favor mañana de la moción del Grupo Socialista que, según ha insistido, recoge todas las peticiones del sector primario de Castilla y León.

"La paciencia del campo se va agotando", ha advertido el dirigente socialista que se ha vuelto a reunir este martes con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias que han insistido por su parte en la petición de reunión urgente con el presidente de la Junta ante la crisis que atraviesa el sector cerealista, que afronta el inicio "de la sementera más cara de la historia".

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha apuntado a una situación que "hace inviable sembrar" y ha insistido en que los cerealistas de la Comunidad van a sembrar a pérdidas. "Vamos a arruinarnos trabajando", ha lamentado y ha insistido en la necesidad de que las administraciones den mecanismos y ayudas a los agricultores para que los costes de producción sean menos y puedan salvar la campaña agrícola de modo que "Castilla y León siga siendo el granero de España".

"Hay que salvar esta sementera, tenemos que conseguir que los agricultores no pierdan la esperanza", ha pedido por su parte Aurelio González, de la Alianza UPA-COAG, que ha reclamado un Pacto Autonómico para poner soluciones a futuro, si bien ha incidido en que ahora es urgente buscar unos fondos extraordinarios para incentivar las siembras y para ayudar con los costes de producción, máxime tras las nuevas ayudas del Gobierno que ven "poco espléndidas".

"No es una cuestión de presupuestos, es de voluntad política es el presidente --Fernández Mañueco-- el que tiene que autorizar los fondos para que el consejero --Pino-- haga su trabajo", ha explicado González que ha instado al titular de Agricultura a "pelear más" en el seno de su Gobierno para que el presidente de la Junta acceda a poner los 150 millones de euros que las OPAs reclaman a la Junta.

A esto han añadido la necesidad de que las normas de la PAC de este año sean "lo más flexibles posibles" para que los agricultores hagan "una siembra agronómica y con rentabilidad".

En el mismo sentido se ha pronunciado César Aceves, representante de UCCL, que ha pedido apoyo para una moción "que no se puede echar abajo" y ha asegurado que contempla 15 puntos "muy importantes y fundamentales para el futuro y para el presente sector"."No hay ningún tipo de disculpa para no apoyarlo", ha zanjado Acebes que ha explicado que el sector agroalimentario necesita que haya "entendimientos políticos para poder desbloquear la situación".

Por otro lado y ante el periodo electoral que se ha abierto tras la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre, las OPAs han pedido tanto al Gobierno central como a la Junta "que no prometan y hagan". González ha asegurado que las organizaciones agrarias no contemplan movilizaciones en los periodos electorales si bien ha reiterado que la situación es crítica y necesitan "seguir tensionando".