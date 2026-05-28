Martínez confía en el honor de Zapatero y no ve positivo un adelanto electoral, pero admite opiniones dispares en PSOE

Archivo - El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez. - Concha Ortega Oroz - Europa Press - Archivo

SORIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León y procurador socialista por Soria, Carlos Martínez, ha subrayado su confianza en la "honorabilidad y en la integridad" del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, al que no reconoce "como jefe de una banda criminal o de una organización criminal", y ha advertido de que un adelanto electoral nacional no sería positivo en el momento actual, si bien ha reconocido "opiniones dispares" al respecto dentro de su formación.

El socialista se ha referido así al contenido del sumario relacionado con la investigación del caso Plus Ultra en declaraciones recogidas en el marco de la mesa redonda 'Renovables y territorio', celebrada dentro de la jornada 'Conversa Energías Renovables, presente y futuro de nuestra tierra', en la localidad soriana de Valdelavilla.

Martínez, más que al contenido del sumario, que no conoce a fondo, se ha referido "al conocimiento personal y político" que mantiene con Zapatero por las "horas de trabajo compartidas" y por "su labor en Castilla y León".

En este sentido, ha defendido el papel del expresidente por reconocer las desigualdades de la provincia e impulsar iniciativas como el Plan Soria. "Si finalmente tengo que tragarme mis palabras, no me duelen prendas en tragármelas y decir exactamente lo contrario", ha reconocido en caso de la que finalmente Zapatero tenga responsabilidades.

Así, ha defendido una vez más que su partido, el PSOE, "da explicaciones públicas y comparece ante los medios ante cualquier situación política, "frente a la actitud de otros partidos que evitan dar la cara".

En este sentido, ha acusado al presidente de la Junta en funciones y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco de mantener una vez más "en pausa permanente" a la Comunidad.

CONSOLIDAR LA LEGISLATURA

El secretario general del PSOE en Castilla y León ha defendido que la legislatura "debe consolidarse y continuar" por lo que ha rechazado la posibilidad de un adelanto a las elecciones generales.

En este sentido, ha defendido las inversiones realizadas con Fondos Europeos, impulsadas desde el actual Gobierno, y ha aseverado que España "atraviesa un momento dulce", como él pudo comprobar cuando fue alcalde de la ciudad de Soria.

De este modo, ha subrayado que un adelanto electoral no sería positivo "bajo ningún concepto" en "el actual contexto político" y ha recalcado que es una decisión que le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tanto por legitimidad legal como política", aunque ha reconocido que, dentro del partido hay "opiniones dispares".

Así, ha manifestado que el debate sobre el futuro político y la situación del partido se abordará en el próximo Comité Federal del PSOE previsto para el 27 de junio. "Allí se analizará la coyuntura actual y las decisiones que deban adoptarse", ha apuntado.