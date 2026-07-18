Martínez contrapone el compromiso de los ayuntamientos con la Comunidad a la "gestión de la inercia" de la Junta

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey (León) - PSOE CASTILLA Y LEÓN

LEÓN, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reivindicado este domingo el compromiso de las administraciones locales en la promoción del territorio y del sector agroalimentario durante su visita a la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey (León), donde ha contrapuesto este modelo al de la Junta, a la que ha acusado de limitarse a "gestionar la inercia" y el "declive" de la Comunidad.

El líder socialista ha criticado que la gestión del Gobierno autonómico gire en torno a un "documento programático basado en la prioridad nacional" y no apueste por "entender los territorios, sus singularidades, sus diversidades y sus riquezas".

En cuanto a la celebración de iniciativas como la Feria del Ajo de la localidad leonesa, ha elogiado el trabajo de los ayuntamientos, al considerar que contribuyen a promocionar el territorio y a dar visibilidad a productos tradicionales.

Asimismo, el dirigente socialista ha valorado este evento como escaparate del sector agroalimentario y ha señalado que abre "una ventana" para mostrar al resto de la Comunidad la riqueza gastronómica y cultural del territorio del Valle del Órbigo, donde el ajo es una de las principales señas de identidad.