Martínez cree que el acuerdo UE-Mercosur no es negativo, pide consenso y exige que no haya ganadores y perdedores

El secretario autonómico del PSOE y candidato del Partido Socialista la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha considerado que el acuerdo UE-Mercosur no es del todo negativo si bien ha exigido que la puesta en práctica de la alianza comercial con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no se traduzca en que haya ganadores y perdedores y en que "los perdedores sean los de siempre", ha apostillado en alusión al sector primario de Castilla y León.

Este es uno de los principales mensajes que ha trasladado Carlos Martínez en la reunión mantenida este viernes con los responsables de las organizaciones profesionales agrarias con representación en Castilla y León --Asaja, COAG, UPA y UCCL-- con los que ha analizado la situación actual del acuerdo UE-Mercosur, tras la decisión del Parlamento Europeo del miércoles de remitir el documento al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) para que revise si es compatible con los tratados comunitarios.

Carlos Martínez ha mostrado un "posicionamiento claro" en defensa del sector primario de Castilla y León, por un lado, y de la soberanía del Parlamento Europeo, por otro, y ha pedido que ambos sean "muy tenidos en cuenta" por lo que ha apelado al diálogo y al consenso de todas las partes, tanto desde el punto de vista político como con quienes tienen que desarrollar los acuerdos comerciales en el día a día, los productores españoles, para los que ha exigido mecanismos de compensación y cláusulas de salvaguarda o cláusulas espejo.

"Necesitamos certeza y garantía (...) Aquí nos jugamos mucho", ha zanjado Carlos Martínez que hecho especial hincapié en la necesidad de buscar el máximo de los consensos, máxime cuando PP y PSOE están de acuerdo a nivel nacional sobre el porvenir de Mercosur.

Carlos Martínez ha reconocido que no se esperaba el posicionamiento final del Parlamento Europeo en el que han confluido "extremos opuestos con intereses opuestos" y ha pedido "menos hipocresía" por parte de algunos partidos políticos a los que ha acusado de "flirtear" con los argumentos.

Por su parte, los responsables de las OPAs de Castilla y León han coincidido en su rechazo al acuerdo UE-Mercosur tal y como está planteado y han llamado a trabajar para "cambiarlo de arriba a abajo" con una exigencia expresa a la Comisión Europea para que no se "salte a la torera" la voluntad expresada por el Parlamento Europeo con esa petición de un informe del TJUE, por lo que mantienen las movilizaciones de la próxima semana.