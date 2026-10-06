Martínez cree que la huelga general "encauza un clamor social" y lamenta que los derechos "nunca" interpelen al PP

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha considerado que la convocatoria de huelga general encauza "un clamor social" por la situación de la vivienda en España y ha lamentado al respecto que los derechos "nunca interpelen al PP, y menos a Mañueco", ha apostillado.

"No se sienten aludidos absolutamente por nada", ha reprochado Carlos Martínez a los miembros de la Junta de Castilla y León, a la que ve "absolutamente aislada" ante los problemas de la gente.

Dicho esto, ha considerado que la convocatoria de huelga general es un intento de las organizaciones sindicales convocantes por "encauzar" la tensión social y la reivindicación de la calle "en un momento absolutamente crucial" para el país, que ha desligado de la etapa electoral.

"La sociedad se está poniendo en pie, se está levantado para reivindicar un derecho constitucional que durante demasiado tiempo y por la falta de voluntad política una vez más se ha convertido en un bien de mercado, en un motivo de especulación", ha explicado el dirigente socialista.

"Por lo tanto --ha concluido-- la huelga general es la percepción de un clamor y el tratamiento de un clamor social y la reivindicación de unos derechos, que es lo que le corresponde siempre a los sindicatos, pero los derechos nunca interpelan al Partido Popular y mucho menos a Mañueco".