Martínez cree que Mañueco "confunde estabilidad con comodidad" y le acusa de "inacción"

VALLADOLID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general electo del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "confunde estabilidad con comodidad" y le ha acusado de "inacción" y falta de "proyecto político", lo que a su juicio "eterniza los problemas" de la Comunidad.

"Hablar de estabilidad cuando hay una ausencia de proyecto político y una ausencia de Presupuestos que ejecutar es esa comodidad del señor Mañueco. Está confundiendo estabilidad con comodidad, y es su propia comodidad", ha lamentado este domingo Martínez en declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro con las Juventudes Socialistas de Castilla y León en Valladolid.

Para el líder socialista, que el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León hable de estabilidad en la Comunidad es un "mal chiste" ya que, a su juicio, los castellanoleoneses "ven cómo pasa el tiempo permanentemente y se eternizan los problemas" en el territorio.

"Ese es el drama que tenemos hoy. Que existe un Ejecutivo autonómico que ni está ni se les espera. Que no se mueve, que no tiene proyecto político y no tiene voluntad de resolver los problemas de la Comunidad", ha apostillado Martínez, para, además, advertir de que la Junta "está dejando pasar oportunidades importantísimas".

En este sentido, se ha referido a las oportunidades de los fondos europeos y ha censurado que mientras el periodo de financiación europeo se está negociando", el PP "está a los suyo, en sus cuitas internas, haciendo oposición al Gobierno de España y malgastando una nueva oportunidad".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Asimismo, Martínez ha indicado que el PP ha querido "colar" un "bulo" al "responsabilizar al Gobierno de España de esa falta voluntad de reforma de financiación autonómica", ante lo que ha defendido que este domingo "ya salen también distintos medios de comunicación hablando de las grietas que se producen en el PP para respaldar (...) el criterio de la despoblación como criterio a corregir en la próxima financiación autonómica para dar prestaciones económicas en función del coste real de los servicios".

En este contexto, ha subrayado que el PSOE de Castilla y León quiere "seguir hablando de eso" y "también de fondos de desarrollo regional y de fondos de desarrollo de cohesión territorial, que son absolutamente claves". "La despoblación no se corrige solamente dando servicios, sino generando también competitividad en los territorios. Eso se hace a través de fondos de desarrollo", ha añadido.

Por otro lado, en relación con el encuentro con las Juventudes Socialistas de la Comunidad, ha defendido la necesidad de entablar un "diálogo permanente con la juventud", que necesita ser escuchada "más que recibir ningún tipo de doctrina".

"Nosotros tenemos que estar abiertos precisamente a ese proceso de escucha permanente para intentar poner encima de la mesa las oportunidades que están faltando a los jóvenes de esta Comunidad durante demasiado tiempo", ha indicado.

En este sentido, ha alertado de que la Ley de Juventud que salió de las Cortes de Castilla y León hace más de 20 años "se ha quedado vieja" y "no ha conseguido revertir el éxodo de tantos y tantas jóvenes que han tenido que buscar ser sus proyectos vitales más allá de esta Comunidad".

"Hoy aquí tiene más sentido que nunca ese derecho a quedarse del que hemos hablado y del que hablamos en la ponencia Marco", ha destacado, para ahondar en la necesidad de "generar oportunidades, dotar de competitividad al territorio y generar políticas de ayudas al emprendimiento como una línea de salida para incorporarse al mercado laboral".

Para Martínez, esto es "una asignatura pendiente", por lo que ha abogado por cambiar las políticas públicas. "Necesitamos un cambio de dinámica, un cambio de políticas públicas y esa es la que venimos a propiciar desde el PSOE de Castilla y León para estos próximos meses", ha concluido.