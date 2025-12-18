Martínez cree que los resultados en Extremadura y en Aragón afectarán "poco" a CyL y lamenta que se ha "perdido el foco"

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha considerado que los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura --se celebran este domingo, 21 de diciembre-- y en Aragón --anunciadas para el 8 de febrero-- afectarán "poco" a Castilla y León, que tiene el 15 de marzo de 2026 como fecha límite para la cita con las urnas aun sin convocar.

"Íbamos a ser los primeros y ha conseguido que seamos los terceros en algo", ha ironizado Carlos Martínez en referencia al reto del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades. "Dijo que nos iba a poner en el ranking y nos ha puesto", ha añadido Martínez que ha recordado que él lleva tiempo pidiendo al presidente de la Junta que o presupuestos o elecciones.

En este sentido, ha destacado que tanto la presidenta de Extremadura, María Guardiola, como el de Aragón, Jorge Azcón, han convocado elecciones ante la falta de acuerdo para sacar adelante sus presupuestos autonómicos, a diferencia del presidente de la Junta de Castilla y León "que preside pero no gobierna".

"Ahora se ha levantado del sofá con la chequera y va repartiendo", ha criticado Carlos Martínez que ha reprochado a Fernández Mañueco que al situar a Castilla y León como la tercera autonomía en celebrar elecciones ha conseguido que la Comunidad no tenga "el foco" en exclusiva.

QUIERE EL FOCO PARA CASTILLA Y LEÓN "EN EXCLUSIVA"

"Yo quiero el foco para Castilla y León en exclusiva", ha aseverado el dirigente socialista que ha reconocido que le "cabrea" que un territorio "con la fortaleza" que tiene Castilla y León no sea nunca noticia a nivel nacional, salvo "por lo malo, por los incendios y por la gestión de los mismos", ya que luego "se mete en la cueva de la invisibilidad" que el candidato del PSOE a la Junta quiere romper.

Martínez ha lamentado también que Castilla y León vaya a ser "la última en el último minuto" --en alusión a que Fernández Mañueco agotará la legislatura al máximo que permite le ley-- y ha criticado también que de va a jugar el partido "cuando quiera el señor Mañueco que para eso es el dueño de la pelota".