Martínez critica el "retraso" en las "escasas" medidas de la Junta ante la "emergencia" de Newcastle en granjas avícolas

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en una visita a Granja Avícola Rumana en Aldea de San Miguel (Valladolid). - PSOE CYL

ALDEA DE SAN MIGUEL (VALLADOLID), 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado el "retraso" en las "escasas" medidas adoptadas por la Junta ante la "emergencia" que supone actualmente la enfermedad de Newcastle en las explotaciones avícolas de la Comunidad, que están "en grave riesgo de las explotaciones ganaderos".

Martínez ha visitado este martes, 11 de agosto, la Granja Avícola Rumana, ubicada en Aldea de San Miguel (Valladolid), donde se declaró el primer brote de la enfermedad en Castilla y León el pasado 15 de junio y donde han tardado "más de dos meses" en retirar los residuos.

El líder socialista ha señalado que la recogida de estos residuos por parte de las autoridades se ha hecho después de que el propietario de la explotación haya "dado mucha guerra" y tras esos "más de dos meses" de retraso que suponen un "impedimento claro" para la continuidad de la actividad de las granjas.

En este sentido, ha advertido de que, con esta situación, en el "marco más optimista", en tres meses podrían volver a funcionar las explotaciones, a lo que hay que sumar "otros tres meses más de engorde de los animales", con lo cual "son seis meses" en los que los propietarios de la granjas "tienen que seguir dando de comer a sus hijos".

Igualmente, ha lamentado que pese a que el primer foco de esta enfermedad en la Península se detectó en diciembre de 2025, en la Comunidad Valenciana, la Comunidad no se haya preparado, "en situación de alarma", para "poder hacer frente a una emergencia de estas características".

Martínez ha censurado así el "abandono" por los "ritmos administrativos" de la Junta, que pone "graves limitaciones" y en "grave riesgo la continuidad" de las explotaciones, un contexto en el que ha señalado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha avisado de que "ignorar el problema no hace que se resuelva": "La ignorancia del problema agrava el problema. ¿Y lo paga quién? Los de siempre, los más débiles, los agricultores y ganaderos, los que llevan meses esperando la retirada de residuos".

El dirigente socialista ha tildado así de "onda expansiva" este problema en las granjas avícolas de la Comunidad por las "medidas con retraso" de la Junta, a la que ha acusado de poner "en riesgo" el asentamiento de las explotaciones y los puestos de trabajo.

Ante ello, ha reclamado a Fernández Mañueco agilidad y medidas económicas para que las explotaciones puedan "soportar" la situación ante el problema de sanidad animal y económico que supone en este momento la enfermedad de Newcastle. "Esto significa que el gobierno tiene que empezar a gobernar.