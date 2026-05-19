Martínez critica el "todo vale" para desgastar y asegura que cree en la "honestidad" de Zapatero

Archivo - El candidato del PSOE, Carlos Martínez (i) y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (d), durante un acto público, en el Pabellón Luis Vives, a 6 de marzo de 2026, en León. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha lamentado el "todo vale" para desgastar en política y ha asegurado que cree en la honestidad del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero investigado en el 'caso Plus Ultra' por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

"Sigo creyendo en la honestidad del presidente Zapatero. Por eso, hoy tiene mi apoyo", ha aseverado el secretario autonómico del PSOE a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X'.

Carlos Martínez ha afirmado además que "cansa" la política de la condena anticipada, de las insinuaciones "y del todo vale para desgastar" tras lo que ha reivindicado "la política de principios", la presunción de inocencia y el respeto democrático.

Martínez se ha hecho eco también en su perfil de 'X' de un video del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, de un mitin del pasado 12 de mayo en el que hablaba de que empezaba a haber "muchas sospechas" sobre el presidente Zapatero y en el que auguraba: "La próxima semana mucho más".