Martínez defiende el honor de Zapatero y cree que algunos desde las filas del PP ya tienen la sentencia escrita

1090729.1.260.149.20260527132632 Carlos Martínez en un momento de la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha vuelto a defender este miércoles la honorabilidad del expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero., investigado por el juez Calama por una presunta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y ha ironizado sobre que algunos sectores políticos y de la sociedad ya tienen la sentencia escrita.

"Si fuera por parte del Partido Popular ya estaría la sentencia dictada. Algunos ya la tienen escrita, seguramente, desde las filas del Partido Popular", ha afirmado en concreto Carlos Martínez que ha vuelto a recordar también que un investigado no es un condenado para incidir: "Investigar no es condenar".

Carlos Martínez ha recordado que España es un Estado de derecho en el que rigen la presunción de inocencia y el respeto a los procedimientos judiciales que ha reivindicado en este caso frente a "linchamientos" y a "generar condenas", por lo un lado, y a guardar silencio, por otro.

En este sentido, ha apelado a su conocimiento personal y político de la figura de José Luis Rodríguez Zapatero para afirmar que sigue confiando en la honorabilidad del expresidente del Gobierno. "Si mañana me tengo que tragar mis palabras, me las tragaré, sin duda, pero hoy, lógicamente, tengo plena confianza en la integridad y en la honestidad de nuestro compañero José Luis Rodríguez Zapatero", ha aseverado Martínez que ha recordado el origen político del expresidente del Gobierno.

Por otro lado y preguntado por un posible adelanto de las elecciones generales, se ha reafirmado en su opinión de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha "ganado" la potestad desde el punto de vista legal y moral de convocar los comicios "cuando él crea que hay que convocarse".

"Es una prerrogativa que tiene la Presidencia del Gobierno que asumirá en el momento que él lo decida. A partir de ahí, las opiniones son muy dispares dentro del partido", ha reconocido el dirigente del PSOE en Castilla y León que se ha reafirmado también en que convocarlas ahora sería darse "un tiro en la rodilla".

Preguntado sobre la repercusión de las distintas investigaciones a socialistas de cara a las elecciones municipales, ha admitido que el "ruido" no ayuda ya que opaca y tapa la gestión eficiente de muchas alcaldías si bien ha recordado que queda mucho tiempo para las elecciones municipales --serán dentro de un año-- y se ha mostrado confiado en la inteligencia de los ciudadanos para saber distinguir qué se evalúa en cada momento.