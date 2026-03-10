Martínez defiende que "nunca" sale a por el "bronce" y pide el voto para "modernizar y transformar" CyL

El candidato de la Presidencia del PSOE, Carlos Martínez. - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha defendido en su último minuto del segundo debate electoral, que su formación "nunca" sale a por el "bronce" y ha pedido el voto para "modernizar y transformar" Castilla y León.

En su último turno de este debate de CyLTV, Martínez ha subrayado que el futuro de la comunidad depende de los ciudadanos y de la posibilidad de cambiar el actual modelo por un "proyecto de trabajo".

El aspirante socialista ha afirmado que es necesario ponerse a trabajar de forma "inmediata" a partir del próximo lunes y ha reclamado que se aproveche la "oportunidad" que se abre en los comicios del domingo. En este sentido, ha abogado por sustituir la "desidia" y la "algazanería" por capacidad de trabajo y un proyecto político sólido que permita un "giro de guion" en la autonomía.

Asimismo, Martínez ha manifestado que en el debate se han contrastado dos modelos: el de "la inercia y el más de lo mismo", que a su juicio perpetúa los problemas, frente a una propuesta "limpia, honesta y transparente" y ha asegurado que su proyecto pretende "alzar la voz" tanto en Madrid como en Bruselas para generar un futuro de oportunidades.

Finalmente, el candidato ha incidido en que el Partido Socialista representa la "única opción" real de cambio para Castilla y León. Por ello, ha concluido su intervención con la petición a los electores que elijan "cambio" para transformar el futuro de la Comunidad.