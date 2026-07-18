Martínez destaca la "democracia interna" del PSOE frente al "orden y mando" del PP para elegir candidatos a municipales

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en su visita a la Feria del ajo de Santa Marina del Rey (León) - PSOE

LEÓN, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha contrapuesto el modelo de elección de candidatos de los socialistas, basado en las primarias y la "democracia interna", al del Partido Popular, al que ha acusado de actuar con "verticalidad" y bajo el sistema de "orden y mando".

En estos términos se ha expresado el líder socialista durante su participación en la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey (León), en relación con el acto celebrado este sábado por el presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, para presentar a los candidatos de su formación a las capitales de provincia de toda España de cara a las elecciones municipales del 2027.

Martínez ha asegurado que ha escuchado a varios de los aspirantes agradecer al líder 'popular' su designación para representar a sus municipios y ha considerado que "no es una buena manera de comenzar".

Frente a ello, ha reivindicado el sistema de primarias que, según ha recordado, se desarrolla en el PSOE, que refleja "la democracia interna" y la posibilidad de que quienes aspiran a representar a la ciudadanía sean elegidos por la militancia.

"De esta forma, se vene dos modelos diferentes", ha resumido Martínez, quien ha defendido que el PSOE apuesta por "la voluntad de los militantes" y porque sean estos quienes decidan quién asume la responsabilidad de representar a una ciudad.

Por todo ello, ha criticado que en el Partido Popular los candidatos sean elegidos "digitalmente" por Feijóo, en un modelo que ha definido como de "verticalidad" y de "orden y mando", frente al sistema de participación interna que, según ha defendido, caracteriza a los socialistas.