Martínez espera una campaña "lo más limpia posible" y pide un cara a cara con Mañueco en la televisión pública

VALLADOLID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y candidato del Partido Socialista la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha expresado su deseo de que la campaña electoral que se iniciará el 27 de febrero en la Comunidad Autónoma sea "lo más limpia posible" y ha vuelto a reclamar un 'cara a cara' con el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, con "el único requisito fundamental" de que sea en la televisión pública.

Carlos Martínez ha trasladado esta petición en la primera rueda de prensa ofrecida tras la convocatoria el pasado lunes de las elecciones autonómicas que tendrán lugar el domingo 15 de marzo y para las que espera que el candidato del PP a revalidar la Presidencia de la Junta "salga de la cueva" y "empiece a responder a lo que no ha respondido en los últimos siete años".

"Necesitamos afrontar un cara a cara electoral con el señor Fernández Mañueco que pueda servirnos para rendir cuentas y exigirle responsabilidades de toda la situación que tiene después de 40 años de Gobierno de la derecha, siete últimos años absolutamente tirados del señor Fernández Mañueco", ha pedido en concreto Martínez que ha insistido en su deseo de poder tener "cuanto mayor número de debates mejor".

A esto ha añadido la necesidad de celebrar "debates en mayúsculas" y que vayan más allá de los dos que contempla la norma para lo que el PSOE ha trasladado ya al PP su "total y absoluta disposición" a celebrar otros debates por parte de los candidatos provinciales en cualquier medio de comunicación.

Carlos Martínez ha abogado por poner encima de la mesa soluciones para una sociedad a la que, según ha advertido "no le sirve más de lo mismo" y "necesita un cambio", y ha deseado además que la inminente campaña electoral sirva para rendir cuentas "y no se convierta una vez más en promesas huecas y vacías de contenido" por parte de Mañueco, en el que ve un proyecto "absolutamente caducado".

Por último, ha ironizado sobre que el presidente de la Junta haya esperado hasta "el último día, el último extremo y el último de los momentos" --el lunes 19 de enero-- para convocar las elecciones autonómicas que se celebrarán finalmente el 15 de marzo, en el límite de plazo que contempla la ley.