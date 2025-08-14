Martínez exige a Mañueco comparecer, cesar a Quiñones y critica que su "orgullo" impida la intervención del Gobierno

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que comparezca en las Cortes de forma "urgente" para detallar las situación que vive la Comunidad ante la oleada de incendios, al tiempo que ha reclamado el cese del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y ha criticado que el "orgullo mal entendido" del presidente le "impida" solicitar el índice de gravedad 3 que implica la intervención del Gobierno.

Martínez ha iniciado su intervención ante los medios de comunicación con un mensaje de pésame para los familiares de los dos jóvenes fallecidos cuando ayudaban en las tareas de extinción del incendio de Moleruelas (Zamora), que pasó a la provincia de León, también ha trasmitido su "apoyo y solidaridad" a los miles de evacuados como consecuencia de los fuegos y su "agradecimiento" por la labor de todos profesionales en las labores de extinción.

Tras estas primeras palabras, el líder socialista en la Comunidad ha considerado que esta situación no se habría dado si Mañueco hubiera "escuchado y reaccionado" ante los incendios que asolaron la Sierra de La Culebra, también en Zamora, en 2022. "No hubiera pasado si hubieran escuchado y reaccionado ante reivindicaciones de profesionales, si hubieran atendido las más de cien iniciativas parlamentarias del PSOE, si hubieran escuchado peticiones de alcaldesas y alcaldes de muchos municipios pedían políticas de prevención", ha relatado, tras lo que ha reseñado que en esta situación "hay dos responsables, Mañueco y Quiñones".