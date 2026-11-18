SALAMANCA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha lamentado que la Comunidad esté gobernada por unos gestores "in alma" al criticar que ningún responsable político haya "salido a dar la cara para poner encima de la mesa las disculpas" en el caso de la confusión de identidades de dos pacientes en el Hospital de Salamanca.

El líder socialista ha recordado que el PSOE ha formalizado la petición de comparecencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, para que dé explicaciones al respecto en las Cortes.

"Tenemos que ser conscientes de para lo qué sirven estas comparecencias porque lamentablemente siempre escurren el bulto, nunca dan la cara, nunca asumen sus responsabilidades", ha asegurado Martínez.

Precisamente, ha destacado que corresponde a "todos los responsables públicos, incluso en la oposición, pedir disculpas a la familia de los que han vuelto a sufrir una negligencia del sistema sanitario".

Por todo ello, el PSOE espera "que la comparecencia sirva para eso, para pedir disculpas y asentar un modelo de gestión diferente que ponga coto al caos en el que se ha convertido la organización de la Sanidad en Castilla León".