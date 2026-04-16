Martínez lamenta el fallecimiento de María Caamaño y envía un "abrazo enorme" a la familia y seres queridos de la niña

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha mostrado su pesar por la muerte este jueves de María Caamaño, a los 13 años víctima de un Sarcoma de Ewing.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en 'X' Martínez se ha hecho eco del fallecimiento de María Caamaño, y ha enviado "un abrazo enorme" a la familia y a los seres queridos de la niña impulsora del proyecto 'La Sonrisa de María', Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales en la última edición.