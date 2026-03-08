Martínez lamenta que la "receta" del PP para CyL se limite a "gimnasios, mentiras y platos de ducha"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez - PSOE

PALENCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha lamentado que la "receta" --el programa electoral-- del PP tras casi 40 años de gobierno se limite a proponer "gimnasios, mentiras y platos de ducha" a los ciudadanos.

Lo ha hecho durante su intervención en un acto celebrado este domingo en Palencia enmarcado en el décimo día de campaña, donde ha estado acompañado por la alcaldesa, Miriam Andrés y el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro.

En este marco, el candidato socialista ha censurado que los 'populares' hayan intentado dar una "vuelta de tuerca" a sus "mentiras" porque parece que se han dado cuenta de que se les ha "escapado el voto de los jóvenes, el de los de mediana edad y el de los mayores que trajeron la democracia a este país".

Frente a ello, ha puesto encima de la mesa el modelo socialista centrado en conseguir que la "democracia y la alternancia política" vuelvan a Castilla y León.

"CYL NO ESTÁ EN VENTA"

En la misma línea, ha censurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el "mejor aliado" de Vox, "vaya a dar en plenas elecciones una carta con un cheque en blanco" a Santiago Abascal para trasladarle que Castilla y León "está en venta porque su objetivo es 2027", a lo que ha espetado que esta Comunidad y las mujeres "no están en venta".

El líder socialista ha cargado contra la "falta de alma, principios y compromiso" de la derecha al haberse "alineado" con el "matón del patio del colegio" en relación con el conflicto de Irán.

Por ello, ha destacado el papel que ha adoptado el Ejecutivo español al "abanderar en todo el mundo la voz en defensa de los derechos humanos". Por esta razón y la posición ha adoptado el PP, ha sostenido el candidato socialista, Feijóo "va a ser incapaz de gobernar este país".

De hecho, ha reconocido que le da "especialmente vergüenza" cuando se escucha a la cuando se escucha a la "derecha y a la extrema derecha de España con ese perfil" que pone de relieve su "incapacidad para tener empatía cuando bombardean a niños en colegios".

Frente a esta situación, Martínez ha reivindicado la "autonomía de los castellanos y leoneses" para ejercer su derecho a voto el próximo domingo 15 de marzo para "avanzar hacia el futuro y gritar por el cambio" en esta Comunidad.

Porque el proyecto socialista está "enraizado" en la gente, en las provincias, ha destacado el líder socialista.