Martínez llama a Mañueco a "abrir un diálogo" para plantear una estrategia contra la "emergencia" de los incendios

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez - PSOE

SEGOVIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha llamado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a "abrir un diálogo" con la oposición para plantear una "estrategia de acción" contra la "emergencia" de los incendios forestales, para lo que es necesario, también, abordar unos Presupuestos que pongan fin a la "parálisis" que atraviesa la Comunidad.

Martínez ha realizado estas declaraciones durante una visita a Segovia, en cuyo transcurso ha recorrido varios yacimientos arqueológicos de la provincia junto a la vicesecretaria del partido, Nuria Rubio; la portavoz socialista, Clara Martín, y el secretario general provincial, José Luis Aceves.

En este sentido, ha denunciado la falta de desarrollo del 2 por ciento cultural, un mecanismo previsto en la legislación autonómica que permitiría a los ayuntamientos acceder a fondos para la conservación del patrimonio histórico y arqueológico.

Martínez ha lamentado que la Junta no lo haya puesto en marcha "pese a contar con normativa propia", una circunstancia que, a su juicio, es "reflejo de una parálisis institucional más amplia, sustentada en la ausencia de Presupuestos autonómicos".

Así, ha vinculado directamente esa "parálisis" de los Presupuestos con la respuesta de la Junta ante los incendios forestales registrados en las últimas semanas en la Comunidad, que ha definido como "una emergencia autonómica, nacional e internacional".

"Aquí no podemos ser permanentemente los campeones del fuego", ha apostillado, para invitar a Fernández Mañueco a la apertura de un espacio de diálogo entre el Gobierno autonómico y la oposición para diseñar una estrategia conjunta frente a este problema ambiental, social y económico.

El dirigente del PSOE ha insistido en la necesidad de un proyecto político que contemple esta situación, el cual debe "asentarse" en unos Presupuesto. "La falta de cuentas públicas está en el origen de la inacción del Ejecutivo autonómico", ha lamentado.

En este sentido, Martínez ha reprochado a Fernández Mañueco mantener "los ritmos lentos y parsimoniosos" en la elaboración de las cuentas autonómicas, en contraste con comunidades como Extremadura, que, según ha recordado, ya han aprobado sus presupuestos para el próximo ejercicio.

En materia climática, Martínez ha censurado lo que ha calificado como "negacionismo climático" por parte de determinados sectores políticos y ha reconocido que ha sido el Gobierno de España el que ha aportado medios adicionales para combatir las emergencias del verano.

En este aspecto, ha criticado también a la Junta por "no haberse sumado con claridad al Pacto de Estado frente a la emergencia climática" planteado por el Ejecutivo central, y ha pedido que dicho pacto incorpore criterios "como la despoblación", que, ha explicado, "deja sin gestión buena parte de la masa forestal al no existir retorno económico en el territorio".

Preguntado por el origen de los incendios, Martínez ha matizado que "un porcentaje reducido responde a la acción de pirómanos, frente a un porcentaje mucho mayor vinculado a negligencias, descuidos o imprudencias humanas", por lo que ha reclamado "abordar la cuestión desde una estrategia conjunta y "no desde el enfrentamiento partidista".

El secretario general del PSOE también ha extendido su crítica a la financiación autonómica y ha defendido que "Castilla y León necesita un modelo específico que tenga en cuenta la dispersión territorial y el mayor coste de prestación de servicios en una comunidad extensa y despoblada", en línea con los regímenes de comunidades como el País Vasco, Asturias o la Comunidad Valenciana.