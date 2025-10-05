Martínez llama a Mañueco a "dar la cara" y "rendir cuentas" sobre la 'trama eólica', la "mayor de corrupción" en CyL

Archivo - El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, atiende a los medios de comunicación durante la clausura del Congreso provincial del PSOE de León. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

SORIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha llamado al presidente de la Junta y del PP en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, a "dar la cara" y "rendir cuentas" sobre la 'trama eólica', la "mayor trama de corrupción que se ha conocido" en territorio castellanoleonés.

"Creo que no vale esconderse tras el silencio, no vale ser cómplice de esta trama de corrupción. Alguien tiene que dar la cara en este Partido Popular", ha aseverado el también candidato a la Presidencia de la Junta en declaraciones a los medios tras el acto de recreación de Antonio Machado como hijo adoptivo de Soria.

En este sentido, ha pedido al presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, a "exigir responsabilidades" respecto a los "casos de corrupción que, de alguna manera, encubren las necesidades que tiene una tierra como Castilla y León".

Para Martínez, se está "ocultando" la "negligente gestión de Mañueco y la corrupción palmaria" que se refleja en casos como la 'trama eólica', cuyo juicio se retoma esta semana, por lo que ha insistido a Feijóo en que se manifieste sobre el representante de su partido en Castilla y León.

Igualmente, le ha demandado que diga si va a "avalar" a Fernández Mañueco", "compañero de los que se sientan en el juicio", para que "dé continuidad" al "proyecto caduco" del PP en la Comunidad. "Tenemos que intentar poner encima de la mesa, la necesidad de que el señor Fernández Mañueco no solamente rinda cuentas, sino que asuma responsabilidades", ha apostillado, para lamentar que el PP está "salpicado de corrupción, ya de forma permanente".

En este contexto, del juicio de la 'trama eólica', Martínez ha vaticinado una "semana peor" para el PP, tras la "mala" que acaba de pasar por "pretender recortar los derechos de la mujer" con la medida de PP y Vox sobre el 'síndrome post aborto' en el Ayuntamiento de Madrid. "Es un dúo absolutamente indisoluble", ha lamentado sobre PP y Vox, para advertir de que quieren una España "en blanco y negro".

UN PP QUE HA "PERDIDO EL ALMA"

Por otro lado, el líder socialista ha recordado la figura de Antonio Machado, cuyo "pensamiento", considera, "está más en vigor que nunca" en un contexto de "conflictos permanentes" en lugares como Ucrania o el "genocidio" del pueblo palestino. "Tenemos que poner encima de la mesa la humanización de la política", ha defendido, para criticar que el PP ha "perdido el alma" al "no estremecerse" ante las imágenes de Gaza.

"¿Cómo puede estar, una vez más, la derecha de este país ubicada en el lado incorrecto de la historia, defendiendo lo indefendible, que es el Gobierno de (Benjamin) Netanyahu y lo que está haciendo con el pueblo palestino?", ha cuestionado, para incidir en que el pensamiento machadiano es "estar con los valores, con la defensa de la democracia, de la paz, de la libertad, de la igualdad y de la justicia".