Martínez logra que PSOE sea la fuerza más votada en Soria, entra Vox por primera vez y Soria Ya pierde dos escaños

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Los ciudadanos están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 para elegir a los 82 procur- Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia del PSOE y actual alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha logrado que la formación a la que representa sea la fuerza más votada en la provincia, donde entra por primera vez Vox, que no logró representación en 2022, mientras que Soria ¡Ya! se queda con un escaño frente a los tres que consiguió en los pasados comicios.

Así, con el 96,89 por ciento escrutado, Martínez ha conseguido el 32,03 por ciento de los votos hasta las 14.066 papeletas a su favor, cuando en 2022 logró el 18,05 por ciento de los sufragios con 8.193 apoyos, con lo que se sitúa ahora a la cabeza.

No obstante, Soria ¡Ya! ha logrado mantener un único procurador de los tres que alcanzó en las últimas elecciones con un porcentaje de voto del 42,72 y un total de 19.385 sufragios. Ahora, la formación que representa a la provincia ha conseguido el 19,87 por ciento del respaldo y un total de 8.728, lo que la sitúa como tercera fuerza.

El PP se ha mantenido como la segunda fuerza y se queda con un escaño frente a haber superado en porcentaje de voto los datos de 2022, cuando obtuvo el 23,85 por ciento y 10.822. Los resultados de 2026 reflejan un apoyo del 28,79 por ciento y 12.643 votos.

Vox ha entrado en la ecuación en esta provincia en la que se quedó sin representación en 2022. Así se sitúa como la cuarta fuerza más votada con el 15,87 por ciento de los votos frente al 11.46 por ciento de 2022, 6.972 sufragios en términos absolutos frente a 5.204 en 2022.

Los resultados, con el 96,89% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PSOE 2 14.066 32,03 1 8.193 18,05 PP 1 12.643 28,79 1 10.822 23,85 SORIA_¡YA! 1 8.728 19,87 3 19.385 42,72 VOX 1 6.972 15,87 0 5.204 11,46

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: