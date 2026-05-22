Martínez mantiene su "confianza" en la "honra e integridad" de Zapatero y lamenta el "uso partidista" de su imputación

El Secretario General Del PSOE De Castilla Y León, Carlos Martínez (Centro), Con La Exalcaldesa De Segovia Clara Martín Y El Secretario Provincial Socialista, José Luis Aceves - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha remarcado su "confianza" en la "honra e integridad" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al tiempo que ha pedido "rigor" en el proceso judicial y ha lamentado el "uso partidista" de su imputación.

En declaraciones a los medios durante su visita a Segovia, donde ha atendido a la prensa antes de visitar el Palacio Quintanar, el líder socialista ha señalado que en los tres días que han pasado desde la imputación de Rodríguez Zapatero no ha habido más novedades que las conocidas desde el principio, y que el auto judicial no aporta, a su juicio, ningún elemento nuevo que justifique un cambio de posición.

En este sentido, ha subrayado que el conocimiento personal y político que tiene del expresidente socialista le lleva a mantener esa "confianza con total y absoluta rotundidad".

Al mismo tiempo, ha precisado que esa "confianza" es compatible con el respeto a la actuación de la Justicia y ha reclamado "rigor y garantías en los procesos judiciales", tanto en este caso como en cualquier otro.

El dirigente socialista ha rechazado con firmeza lo que ha definido como "juicios y condenas anticipadas" impulsados con fines de "rédito partidista" y ha dirigido sus críticas de forma explícita al Partido Popular.

En ese sentido, ha recordado que el PSOE de Castilla y León, en la reciente campaña electoral transcurrida en Castilla y León, no ha utilizado la causa por la 'Trama eólica', en la que varios implicados están "vistos para sentencia" desde hace cuatro meses.

El líder regional socialista ha reconocido que episodios como el que atraviesa Zapatero generan daño para el Partido Socialista y para la ciudadanía en general, ya que contribuyen a alejar a la sociedad tanto de los partidos como de las propias instituciones democráticas.

El secretario autonómico ha concluido su intervención sobre este asunto al señalar que los "aprovechamientos espurios" de la coyuntura política actual retratan a quienes los practican y ha apelado al bagaje e historia de todas las formaciones políticas como elemento de contexto.