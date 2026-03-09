Martínez mantiene su oferta para que gobierne la lista más votada porque confía en que el PSOE sea "primer fuerza"

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, participa en un Desayuno Informativo, a 9 de marzo de 2026, en Soria, Castilla y León (España). - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León, Carlos Martínez, ha ratificado este lunes su ofrecimiento al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para que gobierne la lista más votada en las elecciones del próximo 15 de marzo, todo ello porque confía en que su formación sea "primera fuerza política".

Martínez ha insistido en esta propuesta en un desayuno informativo en su ciudad, Soria, junto al ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, una cita a la que han asistido medios de comunicación, sindicatos, asociaciones de vecinos y organizaciones agrarias, entre otros estamentos sociales y miembros del partido.

"Vamos a ser primera fuerza política y vamos a internar gobernar esta Comunidad", ha asegurado el candidato socialita, para subrayar que se está "ganando" esa "posición" por su "proyecto y equipo".

La repetición de este ofrecimiento llega el mismo día en el que se ha publicado una nueva encuesta sobre los resulados del 15 de marzo, una encuesta publicada por 'El País' y Cadena SER en la que el PP obtendría 31 escaños, el PSOE 26 y VOX 18.

Así, tanto Martínez como Puente prefieren esperar a la encuesta definitiva, la del 15 de marzo, con el convencimiento de que el PSOE va a ganar las elecciones.

En el debate de la pasada semana en Televisión Española, Martínez ya tendió físicamente la mano a Fernández Mañueco para que aceptara el gobierno del partido con más escaños, si bien el 'popular' rechazo la oferta.