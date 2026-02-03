Martínez: "Muchos de los nuestros se han tenido que ir de CyL, mientras el PP rechaza a los inmigrantes. Eso es cinismo"

Martínez: "Muchos de los nuestros se han tenido que ir de CyL, mientras el PP rechaza inmigrantes. Eso es cinismo". - PSCYL

BRUSELAS 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha censurado el "cinismo" del PP y de Alfonso Fernández Mañueco por "criticar la regularización de inmigrantes", por un lado, pero por otro "honrar a los emigrantes, reconocerles el trabajo, la dignidad y el esfuerzo al tener que salir de su tierra para darle una oportunidad y un futuro a sus hijos".

Martínez, quien junto con la presidenta de los socialdemócratas europeos, Iratxe García, se ha reunido en la Sede de la Agrupación Socialista en Bruselas con residentes en dicha localidad y París nacidos en Castilla y León, ha denunciado esa doble vara de medir del PP al oponer ahora "a la regularización de la inmigración en España" cuando la historia de Castilla y León se ha escrito en las fábricas, en las universidades y en el campo, más allá de los límites de nuestra Comunidad".

"Se han escrito en Argentina, en Francia, en Alemania... se sigue escribiendo hoy en Suiza, Alemania, Francia o el Reino Unido", ha declarado Martínez poco antes de reunirse con un amplio colectivo de inmigrantes que residen en las dos citadas capitales.

Esa oposición a la inmigración es, a su juicio, "una patada a la memoria de la gente que tuvo que irse por falta de oportunidades", de ahí que, como así ha añadido, no se puede traicionar nuestra memoria. "No podemos traicionar lo que Castilla y León ha sido y es", ha sentenciado.