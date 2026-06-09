Martínez muestra a Mañueco el "gurruño" de Vox como "cena fría" con la que se "ha tragado sus principios"

El portavoz del Grupo parlamentario Socialista, Carlos Martínez, con el gurruño de Vox en las Cortes. - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha mostrado al candidato a la investidura y presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, el "gurruño" con el que rechazó en la pasada legislatura las propuestas de Vox para negociar los presupuestos, y le ha afeado que ahora se lo tenga que "comer" como "cena fría" con la que "se ha tragado sus principios".

En su turno de réplica, Martínez ha mostrado a Fernández Mañueco ante el Pleno del Debate de Investidura el decálogo que Vox presentó al candidato en la pasada legislatura como base de negociación de las cuentas autonómicas, un documento que el presidente arrugó y desechó ante la Cámara autonómica.

Ahora, ante la defensa del candidato a la investidura del pacto rubricado con los de Abascal para gobernar la Comunidad durante los próximos cuatro años, el líder socialista ha mostrado a Fernández Mañueco el documento para después convertirlo en un "gurruño" y colocarlo en un plato: "Ahí tiene, su cena fría después de dos años, su cena que le ha servido de coartada para seguir aferrado al sillón, se ha tragado el documento y, lo que es peor, todos sus principios, hasta ahí llega su arraigo", ha subrayado.

"En su cena se han comido sus valores y sus principios, se está comiendo la realidad de esta comunidad autónoma, que por mucho que quiera usted vivir en ese sueño onírico permanente en el que se encuentra, nuestros jóvenes se nos siguen yendo", ha criticado.

En este sentido, el portavoz del PSOE ha afeado al presidente en funciones que presuma de un repunte poblacional por los datos de migrantes y que, a la par, firme un pacto con quienes "convierten la migración en un problema" y a los que el propio Mañueco acusó en el pasado de "querer tirar migrantes al mar". "Usted hoy, con este burruño, se lo tiene que cenar, ha subrayado.

"Esa es la realidad, y con esto se come en el futuro de Castilla y León, qué le aproveche, señor Mañueco", ha zanjado Martínez, quien ha dejado el "gurruño" sobre el atril desde el que ha intervenido, lo que ha provocado que el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, haya reclamado a los ugieres para que lo retiraran.