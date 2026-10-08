Martínez muestra su pesar por el fallecimiento de Maricarmen y señala a PP-Vox por no querer "blindar" la vivienda

BURGOS 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha mostrado su afecto con la familia de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada y que falleció ayer en Madrid, y ha señalado a PP-Vox por rechazar el "blindaje" de la vivienda en las Cortes.

Martínez ha reconocido "tristeza y rabia", pero también sentimiento de "culpa" como dirigente político al entender que la situación de la vivienda "es responsabilidad" de todas las administraciones.

En este Contexto, ha criticado la postura "al unísono" de PP y Vox que rechazaron ayer en las Cortes las iniciativas socialistas para "blindar" la vivienda protegida en la Comunidad, la adaptación de la ley autonómica contra la violencia de género al Pacto de Estado o la aprobación de ayudas directas al sector agrícola y ganadero. "Existen dos modelos políticos claramente diferenciados en Castilla y León y en España", ha evidenciado.

Ante este escenario, el responsable autonómico ha abogado por un pacto autonómico a diez años mediante un consorcio que involucre a ayuntamientos, diputaciones, comunidad y Estado.

Por último, y en clave nacional ante la convocatoria de elecciones generales, Carlos Martínez ha reiterado que él siempre sale "a ganar". "Porque el que sale a empatar, pierde. Y el que sale a perder, acaba perdiendo estrepitosamente", ha argumentado.

En declaraciones a los medios momentos antes de participar en una Jornada Interparlamentaria en Burgos, el líder socialista