Martínez pide un "cara a cara" con Mañueco y cree que contar con referentes nacionales de PSOE en campaña "siempre suma"

VALLADOLID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado la celebración de un debate "cara a cara" con el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha instado a "salir de la cueva" y "rendir cuentas" ante la ciudadanía, al tiempo que ha defendido que contar con referentes nacionales del PSOE durante la próxima campaña electoral "siempre suma".

Sobre el debate, Martínez ha considerado que este formato serviría para que el actual jefe del Ejecutivo "pueda atender a las preguntas tanto del candidato socialista como de los medios de comunicación", para que los castellanos y leoneses comprueben "que no es un holograma, sino alguien real". "Aquí solo hay dos posibles alternativas de gobierno: el PP con Fernández Mañueco, o el PSOE conmigo al frente, por tanto, el cara a cara debe ser entre quienes pueden presidir la Junta", ha subrayado en una entrevista concedida a Europa Press.

El dirigente socialista ha lamentado, sin embargo, que "dos no debaten si uno no quiere" y se ha mostrado convencido de que Mañueco "no va a aceptar". Aun así, ha insistido en que su propuesta obedece a la necesidad de "romper la dinámica de holgazanería que ha imperado durante estos últimos siete años" y de "fijar compromisos claros ante la ciudadanía", entre ellos sobre la posible reedición de pactos con Vox o el futuro de la ley de lucha contra la violencia machista.

LA CAMPAÑA ELECTORAL

Martínez ha subrayado que la campaña autonómica debe servir para "poner fin a una pesadilla real que pretende tener continuidad", y no para "sobreactuar", aunque sí para "activar la participación y el debate" sobre el modelo de Comunidad. "Es una oportunidad para que este hombre rinda cuentas y se comprometa con el futuro de Castilla y León", ha recalcado.

En cuanto a la implicación de dirigentes nacionales en la campaña, el candidato socialista ha asegurado que "siempre suma" contar con referentes del PSOE, al tiempo que ha insistido en sentirse "orgulloso" de la gestión del Gobierno de España. "Nuestro presidente y secretario general está dando la cara y actuando como dique de contención frente a la internacionalización de las ideas de la derecha y la extrema derecha", ha apuntado.

De este modo, Martínez ha reivindicado también la actuación del Ejecutivo central en la recuperación económica, el aumento del salario mínimo o el impulso de los fondos europeos, y ha marcado la diferencia con la gestión de "la derecha". "La salida de la crisis de 2008 y la salida de la pandemia son diametralmente opuestas, y solo hay una diferencia: quien gobierna", ha sentenciado.

MENSAJE DE CAMPAÑA

Por otra parte, Martínez ha avanzado que el futuro eslogan de campaña del partido en Castilla y León mantendrá la idea de "un alcalde para Castilla y León", con la que se ha articulado la primera fase de la precampaña. Según ha explicado, esta propuesta forma parte de una estrategia "a largo plazo", construida con "mucha gente sumando y participando" y basada en el concepto de "atreverse al cambio", que simboliza "la cercanía, la escucha y el diálogo" frente al modelo de Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha definido como "un presidente aislado en su burbuja, un rey desnudo alejado del pueblo y de los medios".

Martínez ha mantenido que la figura del "alcalde" representa "las antípodas del modelo actual", porque encarna la proximidad y la eficacia en la resolución de los problemas cotidianos. "Los gobiernos locales saben resolver los problemas o, al menos, buscan la manera de hacerlo, esa es la esencia de la política útil y responsable que queremos trasladar a la Junta", ha subrayado, al tiempo que ha reivindicado su experiencia municipalista como base del proyecto socialista para la Comunidad.

Finalmente, ha defendido su proyecto como "el de un alcalde para Castilla y León", que apuesta por "la cercanía, la escucha y la eficacia en la resolución de problemas". "El modelo que representamos es el opuesto al de Mañueco, un presidente aislado en su burbuja, un rey desnudo", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que su hoja de ruta pasa por "territorializar las políticas públicas y reforzar los pilares del feminismo, las personas y el planeta".