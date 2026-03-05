Martínez pide hablar de CyL, Mañueco le sitúa con quien "paga" a separatistas y Pollán les equipara en pactos

Imagen del primer debate electoral en CyL en 2026. - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado en el primer debate electoral celebrado este jueves que se acabe "el circo" y se hable de Castilla y León en un apartado en el que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha situado al socialista del lado del Gobierno que "paga" a separatistas, mientras que el candidato de Vox, Carlos Pollán, equipara a PP y PSOE en sus pactos nacionales.

El tercer bloque de este debate electoral se ha centrado en economía y financiación autonómica, un punto que ha enfrentado a los tres candidatos y que ha llevado a Mañueco a señalar a Martínez, a quien ha acusado de "deberse" a quien le "colocó" al frente del PSOE en la Comunidad, es decir, "Pedro Sánchez y Santos Cerdán".

Así, Fernández Mañueco ha culpado al Gobierno de utilizar el modelo de financiación autonómica para "pactar con separatistas". "El dinero de todos, de la caja común de todos los españoles, tenemos que negociarlo y pactarlo entre todos", ha defendido el actual presidente de la Junta, quien ha recordado que la Comunidad tiene un 20 por ciento de superficie, un cinco por ciento de la población y "resulta que han pactado Junqueras y Sánchez que den a Castilla y León un 1,29 por ciento de los nuevos fondos", ha criticado.

En este punto del debate, Fernández Mañueco ha mostrado la fotografía del acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y ERC y ha recordado al líder socialista que aquel día defendió la "obligación" del Ejecutivo central de "llegar a acuerdo y consensos". "Usted no es de fiar", ha zanjado el candidato del PP.

Frente a estas acusaciones, el candidato del PSOE ha reclamado hablar de Castilla y León". "¿Ustedes no se dan cuenta del ridículo y del circo que estamos montando cara a la ciudadanía con lo que estamos hablando?, ¿Ustedes permanentemente hablando de Sánchez y no de la problemática de los castellanos y leoneses y de la financiación autonómica?", se ha preguntado Martínez.

El candidato del PSOE ha defendido que la financiación autonómica debe cubrir el coste "efectivo y real" de los servicios y ha citado el impulso a un plan sanitario, de infraestructuras, educativo de extninción de incendios. "A partir de ahí sentarnos y en vez de estar hablando permanentemente de lo que hacen otros", ha reclamado Martínez, quien ha reclamado a Mañueco que "ejerza de presidente", pese a augurar que "le queda poco".

Pese a estos reproches, el candidato del PSOE ha señalado el desempleo como el principal problema para fijar población. "Es necesario crear empleo en una Comunidad muy envejecida, con baja población, el empleo es el objetivo básico para fijar población", ha defendido Carlos Martínez.

Por su parte, Carlos Pollán ha lamentado que PP y PSOE hablen de "grandes cifras" y "logros" tanto en el Gobierno central como en el autonómico cuando muchos ciudadanos viven una "precariedad absoluta", un punto en el que ha recordado que "seis de cada diez hogares tienen problemas para llegar a fin de mes".

Por su parte, Fernández Mañueco ha reiterado los "buenos resultados" que, según los datos que ha aportado, han logrado sus políticas en la Comunidad en cuanto al crecimiento del empleo, la producción industrial y el PIB que, como ha detallado, ha crecido "un 13 por ciento" en la legislatura".

Sin embargo, el candidato socialista ha arremetido contra Mañueco por la "sangría" de autónomos y ha criticado el anuncio de medidas como "el regalo de 300 euros". "Sí, y el albornoz o la toalla como el banco", ha ironizado el socialista pese a que el presidente de la Junta ha insistido en que los autónomos "están bonificados por la Junta".

En este punto, ha culpado también al PP de impulsar en Castilla y León un "modelo de fiscalidad perverso" centrado en "perdonar" a los "más ricos" mientras "dispara la deuda", algo que ha rechazado Mañueco, quien ha defendido que la deuda es ahora más baja cuando los ciudadanos de Castilla y León pagan "menos impuestos" y políticas de "apoyo a las empresas".

En este punto, Carlos Pollán, de Vox, ha criticado a ambos, a quienes a situado al mismo nivel en el diseño de sus políticas económicas al hacerlas "a medida de los políticos". "En España nos gobierna una mafia que se ha gastado el dinero de los españoles en prostíbulos, ha financiado el presidente del gobierno su ascenso a la cúpula del Partido Socialista con el dinero de la prostitución", ha afeado el candidato de Vox.

Martínez ha eludido responder a estas palabras y únicamente ha recordado a Vox que han votado "en contra de la subida del SMI y de las pensiones". "Fíjese si podemos decir cosas de las mentiras y barbaridades que usted pone aquí encima de la mesa, que no voy a contestar porque ustedes son la pinza son el gobierno que ya está pactado desde Madrid y que ya están hablando sus dueños, los señoritos de Madrid, el señor Feijóo y el señor Abascal".

INMIGRACIÓN

En este bloque, Pollán ha asegurado que la "inmigración masiva" satura los servicios públicos y provoca que, en ocasiones, las ayudas sociales "no lleguen a los españoles". Durante el debate electoral, Pollán ha calificado de "falso" el argumento de que los inmigrantes contribuyen al sostenimiento de las pensiones y ha señalado que, aunque los extranjeros representan el 8,8 por ciento de la población regional, suponen el 17 por ciento de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Sobre este tema, Mañueco ha rechazado estas afirmaciones y ha defendido una inmigración "regular y ordenada" para quienes acudan a la comunidad a trabajar y respetar las normas. Mañueco ha tildado de "mentira" la existencia de una tensión en los servicios públicos por este motivo.

En réplica al dirigente 'popular', Pollán ha insistido en la necesidad de repatriar a quienes entren de forma ilegal en el país y ha propuesto "remigrar" a aquellos que vivan de ayudas sociales sin trabajar. El candidato de Vox ha reprochado a Mañueco haber pactado con el PSOE la llegada de más menores extranjeros no acompañados, con lo que ha incumplido, según su criterio, los pactos de gobierno previos con Vox.

Mañueco ha negado estas acusaciones y ha sostenido que la política migratoria y la gestión de fronteras son competencia exclusiva del Gobierno de España. Asimismo, ha subrayado que Castilla y León mantiene el mismo número de menores no acompañados que cuando Vox formaba parte del Ejecutivo autonómico, y ha acusado a Pollán de faltar a la verdad.

Sobre este asunto, Carlos Martínez ha reseñado que la inmigración "no es un problema para Castilla y León". "El problema es la sangría de los autónomos y por tanto generemos una fiscalidad progresiva y territorializada para poder ser competitivos en lo que es la atracción de empresas", ha señalado.

"Hablen ustedes de esto en el apartado de economía y mucho menos de migración que no es nuestro problema, no es un problema para Castilla y León", ha concluido.