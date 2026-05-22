Martínez pide a Mañueco que se "levante del sillón" y adopte una "posición activa" ante la "crisis" en Renault

SEGOVIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado al gobierno autonómico en funciones que adopte una "posición activa" ante la "crisis" que afecta a la empresa Renault en la Comunidad, cuya viabilidad ha calificado de "pieza clave y fundamental" para el empleo y el Producto Interior Bruto (PIB).

El líder socialista ha asegurado que las declaraciones del consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, en las que pidió que impere la responsabilidad entre la Dirección de Renault España y los sindicatos para alcanzar un acuerdo social que ha calificado de "absolutamente imprescindible" podrían dar a entender que el Ejecutivo autonómico "abandona a su suerte" tanto a los representantes empresariales como a los trabajadores.

El secretario autonómico ha instado al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, a que "se levante del sillón de una vez" y ha rechazado que la condición de gobierno en funciones justifique la "pasividad de la Administración autonómica".

De hecho, ha asegurado que el Gobierno autonómico tiene la obligación de promover un diálogo "coral" entre la parte empresarial y la representación sindical, orientado a la búsqueda de acuerdos, y ha pedido que se ponga "toda la carne en el asador" para encontrar una solución que proteja los puestos de trabajo en juego.

El secretario autonómico socialista ha subrayado que la automoción constituye uno de los sectores estratégicos de la economía de Castilla y León y que lo que está en cuestión no es únicamente el futuro de una planta industrial, sino el mantenimiento de miles de empleos directos e indirectos vinculados a esa actividad.

Por último, ha reiterado su disposición a colaborar en la búsqueda de ese punto de encuentro entre empresas y trabajadores.