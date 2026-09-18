Martínez pide a Mañueco poner "orden" en CyL ante un Pollán "ilegal" por hablar de Ceuta y eludir su responsabilidad

MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ponga "orden" en el Gobierno regional ante un vicepresidente primero como Carlos Pollán que, a su juicio, fija la mirada en Ceuta para eludir sus responsabilidades, lo que es "absolutamente ilegal".

"Él tilda de ilegales a aquellos inmigrantes que vienen a buscar un futuro de esperanza y oportunidad en nuestro país y es él el que está siendo un absoluto ilegal, sin asumir sus responsabilidades y buscando problemas donde realmente no existen", ha señalado en Medina de Rioseco donde ha acompañado al ministro de Agricultura, Luis Planas, a visitar las obras de mejora en la Comunidad de Regantes del Canal Macías Picavea.

Para Martínez es "lamentable" que el vicepresidente de la Junta "intente buscar todos los vericuetos legales para no hacer y no cumplir con su obligación. "Vamos a ver si el señor Mañueco se pone a poner orden en su gobierno, a comenzar a trabajar para resolver los problemas de esta Comunidad, que son muy graves, muy intensos en territorios como este", ha señalado, tras lo que le ha urgido a buscar hueco en su agenda para mantener una reunión con las organizaciones profesionales agrarias como éstas han solicitado.

Por último, Carlos Martínez ha reclamado alejarse de "polémicas interesadas" que lo único que buscar es "rédito electoral partidista" y ha insistido en que Mañueco debe hacer "menos caso" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su "permanente" campaña electoral y que comience a atender "los problemas reales" de la Comunidad.