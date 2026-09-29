Martínez pide a Mañueco reunir la Mesa de la Automoción para ser "proactivos" ante la "travesía" que se prevé en Renault

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha instado este martes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a reunir la Mesa de la Automoción para ser "proactivos" ante la "travesía" y el "valle" de aproximadamente dos años que se prevé en las plantas de producción de Renault en Valladolid y en Palencia, donde la empresa ha comprometido cinco nuevos vehículos tras una inversión de 600 millones de euros entre 2026 y 2030.

"No podemos estar permanentemente a verlas venir, vamos a intentar acompañar ese tiempo valle con una serie de medidas, para eso está la Mesa de la Automoción", ha insistido Martínez que se ha preguntado qué papel va a jugar la Administración autonómica en este proceso de adaptación de las plantas de producción de Renault a los futuros nuevos modelos.

Carlos Martínez ha hecho hincapié en la necesidad de que la Junta "asuma las riendas" de la gestión de los problemas que afectan a las personas, en este caso la "incertidumbre" de los trabajadores de Renault de Valladolid y de Palencia y la de los empleados de las empresas auxiliares de toda la Comunidad Autónoma.

El secretario autonómico del PSOE ha realizado estas exigencias tras reunirse este martes con representantes sindicales de CCOO y UGT en Renault con quienes ha compartido la "inquietud" ante los problemas de baja productividad en las plantas de la marca francesa de la firma del rombo y la "complicada travesía en el desierto" que se espera, al menos hasta la llegada del primero de los dos vehículos eléctricos comprometidos por Renault en Palencia.

Tanto el representante de UGT en Renault, Adolfo Arnáiz, como su homólogo en CCOO, Sergio García, han coincidido en su preocupación por el futuro inmediato de las plantas si bien han reivindicado el papel de la negociación colectiva y el acuerdo social ligado a nuevos proyectos.

"Lo tenemos que poner en valor pero tampoco podemos obviar que vamos a pasar una época de baja actividad y que Renault tiene que ser responsable para, de alguna forma, mantener todos los puestos de trabajo", han exigido los sindicalistas a los que Carlos Martínez ha agradecido que supieran "arrimar el hombro" con la firma del nuevo convenio colectivo en pro de la modernización de las fábricas españolas, a las que ve ahora a "rebufo" de la industrias asiática.

"Necesitamos ser proactivos, necesitamos un Ejecutivo, necesitamos un Gobierno autonómico, necesitamos un presidente que sea proactivo en la atención y en la implicación en la solución a los problemas que nos están afectando", ha reiterado el socialista que ha llamado a la unión de todos para aprovechar ese rebufo y "adelantar en la curva" a la industria de automoción china.