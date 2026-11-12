Martínez pide que vuelvan "a chiqueros" unas cuentas que representan el "antimodelo" de Vox que asume el PP

Archivo - El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha defendido este jueves en el Pleno la enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos generales de la Junta para 2027 para exigir así que "vuelvan a chiqueros" porque, a su juicio, representan el "antimodelo" de Vox que ahora "asume" el PP.

Asimismo, el portavoz socialista ha ironizado sobre la "ilusión" transmitida por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la presentación de las cuentas, al tiempo que ha acusado al Gobierno autonómico de vivir en un "universo paralelo" y de "carecer" de un modelo y de proyecto de Comunidad.

Según ha señalado Martínez, aunque el borrador presupuestario asciende a 16.472 millones de euros y crece un 13 por ciento respecto al último presupuesto aprobado en 2024, "no existe" una estrategia que conecte empleo, vivienda, movilidad y servicios públicos.

En este sentido, ha recordado que en 2025 no se registró proyecto de cuentas y que el de 2026 fue rechazado en el debate de totalidad, lo que, a su entender, revela la "dificultad" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para "acordar y gobernar", tras haber aprobado "únicamente" tres presupuestos desde 2019 -uno con Ciudadanos y dos con Vox-.

El líder socialista ha sostenido que Castilla y León se encuentra "secuestrada" por el "antimodelo" de la "motosierra" y la "pérdida de derechos" de Vox, un punto en el que ha echo alusión al "gurruño" del pacto de investidura que, según ha afirmado, se plasma en unas cuentas que "consumen tiempo" pero "no aportan soluciones" tras casi 40 años de gobiernos del PP.

Durante la defensa de su enmienda, Martínez se ha detenido es aspectos de "vital importancia" para la Comunidad como la despoblación y ordenación del territorio, un punto en el que ha reclamado una ley liderada por el Ejecutivo autonómico que implique y coordine a todas las administraciones y dote a los municipios de financiación estable, pagos en plazo y autonomía, para que los ayuntamientos dejen de ser "la cenicienta de las administraciones".

Respecto a los servicios públicos, el dirigente del PSOE ha cuestionado la "excelencia" proclamada por la Junta ante los datos de las listas de espera que han apuntado a un incremento en el último trimestre, mientras que en educación, ha advertido de que "ocho de cada diez universitarios sorianos, seis de cada diez burgaleses y casi la mitad de los leoneses cursan estudios fuera de su provincia", mientras Castilla y León "lidera" el aumento de matrículas en la universidad privada y mantiene a los docentes públicos entre los peor pagados del país.

El portavoz socialista se ha detenido también en el ámbito agrario, Martínez ha exigido al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Joaquín Antonio Pino, representante de Vox, que deje de acudir a manifestaciones y logre la aprobación de una partida de 150 millones de euros reclamada por el sector, además de resolver los cerca de 1.180 expedientes pendientes de indemnizaciones por daños de fauna.

Por otra parte, el portavoz socialista ha reclamado "protagonismo" para la prevención y la gestión forestal frente a los incendios y las lluvias, al tiempo que ha pedido un plan de recuperación ambiental y forestal y otro de desarrollo comarcal integral para el Valle del Tiétar (Ávila), con especial mención a los vecinos de Piedralaves y Casavieja, que incluya el hospital comarcal que se ha demandado desde hace "lustros".

Finalmente, Martínez ha criticado el "antimodelo" en derechos y libertades, con la negativa a aprobar una Ley Autonómica contra la Violencia Machista; la escasa construcción de vivienda pública; el "recorte" en cooperación al desarrollo; la "censura" en cultura y el uso de las personas migrantes como "chivo expiatorio".

Por su parte, los grupos parlamentarios Popular y Vox en las Cortes de Castilla y León han rechazado la enmienda a la totalidad del PSOE, ya que, según han defendido, el proyecto de la Junta afianza los servicios públicos, el crecimiento económico y las rebajas fiscales frente a los "mantras" socialistas.

Durante el debate, la portavoz 'popular' Leticia García, tras aludir también al argot taurino para rechazar la enmienda socialista por la "mansedumbre pregonada" del PSOE ante el Gobierno de España, ha realizado una mención especial al compromiso de Fernández Mañueco con la estabilidad de Castilla y León mediante la presentación de las cuentas "más altas" de la historia, elaboradas "a ciegas" y en las "peores condiciones posibles" ante la ausencia de presupuestos generales del Estado desde 2022, una financiación autonómica "caducada" y el fin de los fondos europeos.

La portavoz 'popular' ha reprochado al PSOE que haya decidido su rechazo "antes siquiera de que estuviera registrado el anteproyecto" y que recurra a "mantras clásicos" y "mentiras reversibles" para reclamar subidas tributarias.

En su intervención, García ha subrayado que Castilla y León crece por encima de la media nacional y el doble que la Unión Europea y ha detallado que el presupuesto destina más del 82 por ciento a protección social, a lo que ha sumado las "ventajas" fiscales incluidas en la Ley de Medidas. Por ello, ha instado a los socialistas a retirar la enmienda "para que, cuando quieran hablar de dignidad, tengan alguna razón sin que se les caiga la cara de vergüenza".

Por su parte, el procurador de Vox Mariano Veganzones ha defendido que donde gobierna su formación "siempre hay presupuestos", mientras el presidente del Gobierno lleva tres años sin aprobar ninguno rodeado de "sanguijuelas, parásitos y comegambas". Por todo ello, ha anunciado el voto en contra de su grupo a las enmiendas "por la vivienda de los jóvenes, por la prioridad nacional, por la desregulación y por la remigración".

En su réplica, Carlos Martínez ha lamentado que el PP reitere sus argumentos habituales para rechazar la enmienda: "Le han vuelto a pillar en el rincón del vago" y, a Vox, le ha afeado que interviniera Veganzones y no el portavoz del Grupo, David Hierro, al tiempo que ha comparado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y vicepresidente, Carlos Pollán, con la película 'Vaya par de gemelos.

El socialista ha defendido que el cartel electoral de PP y Vox "ha envejecido mal" y ha augurado que la coalición "se romperá de carácter inmediato" si tras el 29 de noviembre no suman mayoría en España.

Finalmente, el socialista ha bromeado sobre la situación en la que habrían acabado los procuradores si hubieran tomado "un chupito" por cada vez que el PP y Vox pronunciaran Sánchez o Gobierno de España, al tiempo que ha apelado a Veganzones para decirle que "le encanta su corbata", ya que el de Vox lucía este complemento con el estampado de la bandera de España.

Después de esta segunda intervención de Martínez, la portavoz 'popular' ha insistido en que las cuentas "tienen rumbo" frente a los "relatos" socialistas. En respuesta a las alusiones de Martínez sobre los chupitos, la portavoz 'popular' le ha espetado: "Tómese los chupitos que quiera, señor Martínez, nosotros no le vamos a poner pegas a eso".

Por su parte, Veganzones ha reprochado al PSOE que pida devolver unas cuentas cuando Pedro Sánchez gobierna España "sin presupuestos" y con una "falta de planificación y de inversión" a la que ha vinculado el apagón eléctrico, los accidentes ferroviarios o la situación de Ceuta.

Por último, el representante de Vox ha subrayado que en la votación no se dirime un mero trámite, sino la posibilidad de que los jóvenes ahorren para su vivienda, la "prioridad nacional" en el acceso a un hogar, la desregulación y la "remigración".