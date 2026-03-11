Martínez (PSCyL) suspende el acto de Santa Marta (Salamanca) para viajar a Miranda de Ebro

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretarigo general del PSCyL y candidato a la Junta, Carlos Martínez, ha suspedido el acto que tenía previsto en Santa Marta (Salamanca) para viajar hasta Mirando de Ebro (Burgos) y sumarse al duelo decretado en el municipio después de que un incendio en una vivienda haya provocado tres fallecidos y cuatro heridos.

El socialista mantiene el acto en Toro y allí acudirá al minuto de silencio que se ha convocado en el Ayuntamiento de la localidad zamorana. Después se desplazará hasta el municipio burgalés, por lo que suspende la agenda que tenía prevista en Santa Marta de Tormes.

Por la tarde volverá a retomar los actos previstos con un mitin en Segovia en el que también participará el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.



