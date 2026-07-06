Martínez (PSCyL) urge una Ley de Gestión Forestal del siglo XXI que fije población y genere riqueza en el medio rural

El secretario general socialista Carlos Martínez (centro), entre la senadora segoviana Lirio Martín y el diputado nacional José Luis Aceves. - PSOE DE SEGOVIA

COCA (SEGOVIA), 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha pedido la puesta en marcha de una nueva Ley de Gestión Forestal del siglo XXI para fijar población y generar riqueza en el medio rural.

Martínez, durante una visita a Coca (Segovia), donde ha recorrido una zona de su bosque de pinos, explotado por su resina y madera, ha destacado el patrimonio cultural y natural de la zona y ha defendido "el retorno del beneficio de las masas forestales al territorio" a través de distintos aprovechamientos de la resina, la madera, la caza y el turismo.

El secretario regional ha puesto como ejemplo sectores estratégicos como es el resinero, donde ha visitado una explotación. Allí ha asegurado que la región necesita "una ley que genere riqueza en los entornos rurales". Según Martínez, "el aprovechamiento del patrimonio natural es la mejor garantía para su conservación", y ha citado actividades que ha definido como sostenibles, entre las que ha incluido "las cinegéticas, resineras, forestales, madereras o vinculadas al turismo".

Para el líder de los socialistas en la Comunidad, este nuevo modelo productivo "debe ir de la mano, de forma obligatoria, de un cambio radical en la política de extinción y prevención de incendios". En este sentido, ha exigido la "profesionalización real" de los bomberos forestales bajo un carácter "estrictamente público".

Sobre estos trabajadores específicos de la lucha contra incendios forestales, sostiene que la Comunidad necesita "profesionales con carácter público las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año". Para el secretario general socialista, esta estabilidad no solo es una cuestión de "justicia laboral", sino la única vía eficaz para que este colectivo pueda "hacer el mantenimiento continuo de nuestro rico patrimonio natural" durante los meses de invierno, minimizando el impacto de los fuegos en la época estival.

Al respecto, ha vuelto a criticar la gestión de la Junta en los últimos 40 años, que, a su juicio, ha provocado la falta de oportunidades para el medio rural.

La visita que ha realizado el líder socialsita en el parlamento regional a Coca ha incluido un recorrido por el castillo mudéjar, así como por el monte de Pinar de Villa, la explotación resinera en el monte Pinar Viejo y la base del helicóptero de incendios de la Junta, en el Centro Forestal El Sequero.