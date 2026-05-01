Martínez (PSOE) apuesta por una querella contra Koldo García porque el PSOE tiene que "defender" sus intereses

VALLADOLID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha considerado este viernes, ante las afirmaciones del exasesor ministerial Koldo García en el juicio del 'Caso Mascarillas', que el PSOE tiene que defender sus intereses en todo momento y ha asegurado que sí que se debería querellar contra el investigado.

"Yo creo que nosotros tenemos que defender nuestros intereses en todo momento. Y por lo que conozco, y lo conozco también a través de los medios de comunicación, hay una voluntad clara de defender los intereses y la honorabilidad del partido", ha aseverado Martínez a los medios de comunicación antes del comienzo de la manifestación del 1 de mayo en Valladolid, en la que ha participado este viernes.

Martínez ha sido preguntado por la posibilidad de que el PSOE se querelle contra el exasesor socialista, quien ha asegurado ante el tribunal que recibió del partido billetes de 500 euros a los que se refería como "chistorras" cuando le devolvían gastos anticipados.

"Todo aquel que quiera menoscabar la imagen de un partido como el Partido Socialista, tiene que tener al PSOE en frente y nosotros vamos a estar en frente", ha apostillado, antes de afirmar, ante la repregunta de una periodista, que "sí" que debería querellarse.

El también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha definido al PSOE como "un partido más que centenario", que ha sido clave en la creación del "Estado del bienestar y la democracia en este país".