BURGOS, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado este sábado un "voto inteligente" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha defendido la necesidad de recuperar el "sosiego, el respeto y la buena educación" en la política frente a la "crispación" y los partidos que "crispan, insultan, amenazan". "Yo soy un señor de Soria", ha ironizado, después de que la portavoz del PP, Ester Muñoz, haya afirmado que "comparar a Sánchez con Obama es como comparar a Dios con un señor de Soria".

Lo ha hecho durante un acto público en Miranda de Ebro (Burgos), en el que también ha participado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, donde ha advertido de que "qué difícil es revertir la mentira y la mala educación".

El dirigente socialista ha reclamado que la política española incorpore "el sosiego, el respeto, la buena educación y las propuestas de buenas políticas que resuelvan de verdad los problemas de la ciudadanía".

Para el secretario autonómico del PSOE, la crispación política no es responsabilidad de todos por igual y ha acusado a la oposición de "tensionar políticamente, crispar, insultar y amenazar" cuando no está en el poder.

Frente a ese escenario, Martínez ha reivindicado la imagen que proyectó el PSOE durante el debate del pasado jueves entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de los socialistas, Pedro Sánchez, como un partido "educado", que plantea propuestas y alternativas y que es capaz de reconocer sus errores.

"Cuando uno gobierna, claro que comete errores", ha afirmado, antes de defender que los socialistas son capaces de "reconocerlos, asumirlo, pedir disculpas y poner un propósito de enmienda".

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha situado así la campaña ante una disyuntiva que va más allá de la habitual confrontación entre bloques políticos. "No nos jugamos esa horizontal de sanchismo-antisanchismo. Es falso", ha sostenido, para defender que lo que está en juego el próximo domingo es "un modelo de sociedad".

Martínez ha contrapuesto un modelo que apuesta por "la ley de la selva", el adelgazamiento del Estado de Derecho y la reducción de las políticas públicas, frente a otro que defiende la sanidad, la educación y la protección social como instrumentos para "igualar oportunidades y derechos".

En este punto, ha reivindicado la gestión de los gobiernos socialistas durante los últimos años y ha agradecido a Bolaños que el Ejecutivo haya seguido gobernando "hasta el último minuto".

También ha destacado las subidas del salario mínimo, de las pensiones y de las retribuciones de los empleados públicos, al tiempo que ha contrapuesto estas medidas a la respuesta que se dio ante la crisis de 2008, con "austeridad", congelación de salarios y recortes en las inversiones.

El dirigente socialista ha vinculado además la situación económica actual con las consecuencias de la pandemia y de los conflictos internacionales.

En este sentido, ha defendido que las políticas públicas deben disponer de recursos suficientes para responder a situaciones de tensión, especialmente en territorios como Castilla y León, y ha puesto como ejemplo la necesidad de contar con una sanidad pública con capacidad suficiente para afrontar las crisis.

Martínez ha advertido asimismo de que las próximas elecciones no se reducen a una cuestión de "alternancia política" y ha asegurado que el PSOE ha sido objeto de ataques por parte de "poderes fácticos y económicos" porque defiende un proyecto basado, según sus palabras, en la igualdad, los derechos y la protección social.

El líder socialista autonómico ha reivindicado también el carácter internacionalista del PSOE y su defensa de la igualdad entre trabajadores y entre personas, al tiempo que ha rechazado que la confrontación política se centre en la figura de Pedro Sánchez.