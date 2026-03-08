Martínez reivindica la "igualdad real" y anuncia la recuperación de la Consejería en su gobierno

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, participa en la concentración del 8M - PSOE

SORIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha reivindicado la "igualdad real" con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8M, ha abogado por trabajar para que no se vuelva al pasado más oscuro y ha anunciado la recuperación de la Consejería en su gobierno.

Así lo ha manifestado momentos antes de participar en la concetración de este 8M en Soria, donde ha justificado su presencia para que no se dé "ni un paso atrás".

"Castilla y León necesita un feminismo que se escriba con mayúsculas", ha remarcado el líder socialista en el décimo día de la campaña electoral con motivo de las elecciones del próximo domingo 15 de marzo.

Allí, ha anunciado que su próximo gobierno, que saldrá de las urnas, recuperará la Consejería de Igualdad porque "no es de recibo que, en el siglo XXI, no haya una consejería de Igualdad que sea transversal".

Al mismo tiempo, se ha comprometido a crear un Instituto de la Mujer Autonómico y un Consejo Sectorial de Diálogo permanente con los colectivos feministas.

Sobre la Ley de Violencia Machista ha lamentado los 15 años de retraso en su tramitación y adaptación a los pactos de estado en esta materia. "Vamos a adaptar la ley con urgencia porque el consenso entre todos no puede ser papel mojado en esta tierra", ha concluido.