Martínez reta a Mañueco a "un pacto entre caballeros" para que gobierne la lista más votada

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha retado este jueves al presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, a un "un pacto entre caballeros" para estrecharse la mano y comprometerse públicamente a que gobierne la lista más votada como "cortafuegos" a la extrema derecha.

Este es uno de los mensajes que ha trasladado Carlos Martínez en declaraciones a los medios de comunicación en el tradicional encuentro del PSOE de Castilla y León con motivo de la Navidad, en la antesala de las próximas elecciones autonómicas que tienen el 15 de marzo de 2026 como fecha límite.

Martínez ha apostado por dejar las "reglas de juego" claras para todos y ha recordado que el PSOE ha puesto para saberlas con antelación a la próxima cita con las urnas desde el convencimiento de que 'a posteriori' se puede "pedir la luna".

En este sentido, ha insistido en que el presidente de la Junta tiene ahora la "oportunidad" de suscribir un pacto entre caballeros para acordar públicamente con el PSOE que formará gobierno la lista más votada. "Quien tiene que aceptar el envite es quien va de ganador", ha defendido Martínez que ha ironizado sobre que realmente el PP de Castilla y León no vaya tanto de ganador.

El líder del PSOE de Castilla y León ha reivindicado ese pacto de caballeros como fórmula para generar un cortafuegos "a lo que ya conocemos aquí", en referencia a los dos años en los que Vox formó parte del Gobierno autonómico.

Martínez ha advertido además de la que posibilidad de que el PP guarde silencio ahora y no se comprometa a que gobierne la lista más votada para exigirlo después de la cita con las urnas. "Las mayorías absolutas ya se le han acabado al PP", ha augurado también el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta que ha vuelto a reclamar un cambio de gobierno en Castilla y León tras cerca de 40 años de ejecutivos del PP.

En este sentido, ha mostrado "plenamente confianza" en la ciudadanía de Castilla y León a la que ha pedido que sea consecuente de que en las próximas elecciones "se juega 40 años más 4" --de gobiernos del PP-- "o girar el volante de forma definitiva a la izquierda con políticas diferentes".

Martínez ha llamado a trabajar para conseguir "otro resultado" que aúpe al PSOE a la Presidencia de la Junta, un objetivo "difícil, complejo y complicado" ante los contextos internacional --ha mencionado los posicionamientos políticos de Donald Trump--, europeo --por las consecuencias del marco plurianual y sus consecuencias en políticas como la PAC-- y nacional --en referencia expresa a la "corrupción económica, ética y moral que está asediando al Gobierno"-- en los que Castilla y León "no es una burbuja", ni lo quiere ser, ha apostillado.

Carlos Martínez ha admitido que estos casos generan un "impacto muy negativo" y se traducen en un desapego de la sociedad hacia la política y en un deterioro de la democracia. Dicho esto, ha pedido que circunstancias como "un machismo enraizado en la sociedad" no sirvan para hablar "sólo de esto" porque las problemáticas de la Comunidad Autónoma "son muchas más" y Fernández Mañueco no se puede esconder para no rendir cuentas de ellas.

El candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León ha situado el feminismo, el clima y la ciudadanía como los tres pilares de su proyecto político que afronta con unas listas elaboradas "con libertad" por las ejecutivas provinciales a las que ha llamado a trabajar unidas "con la camiseta de Castilla y León" desde la premisa de que el PSCL representa un "proyecto colectivo" que es más que la suma de los nueve.

Martínez ha pedido a los suyos que hagan "un ejercicio de empatía" para que a un socialista de Gredos le duela también lo que pasa en Soria, ha explicado a modo de ejemplo, para insistir en que su proyecto político "no es una guerra de guerrillas". El secretario autonómico del PSOE ha reiterado la petición a su los suyos para trabajar "todos en la misma dirección y por el mismo objetivo" porque "el reto de marzo es importantísimo".

En su discurso a los medios de comunicación ha explicado ha recorrido más de 177.000 kilómetros desde que fue designado secretario autonómico del PSOE el pasado mes de febrero. "17.000 kilómetros al mes lo que dice lo grande que es esta Comunidad Autónoma", ha constatado.

Martínez ha asegurado que en estos diez meses ha podido llevar a acabo una "escucha importantísima" de las necesidades de los ciudadanos de todos los territorios, máxime, ha recordado, tras un "verano complicado por los incendios". El socialista ha explicado que en ese "diálogo directísimo" ha podido palpar la necesidad de generar "un revulsivo" en la Junta y de romper "la esfera de invisibilidad" que ha achacado a la Administración autonómica.

"Cuando te reúnes con la gente ves que jamás espera nada de la Administarción autonómica por esa invisibilidad que hoy por hoy hay en la Junta", ha afirmado.