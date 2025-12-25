Martínez señala transparencia, planificación territorial y que CyL "tenga voz" fuera como prioridades si logra la Junta

1038522.1.260.149.20251225123302 El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, en una entrevista a Europa Press - EUROPA PRESS

VALLADOLID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha señalado como "las tres primeras decisiones" que adoptaría si llegara a la Presidencia de la Junta de Castilla y León la apertura de un gobierno "transparente y de rendición de cuentas", la puesta en marcha de una "planificación estratégica" que garantice los servicios básicos y la movilidad en el medio rural, y la defensa de una "voz propia" de la Comunidad ante Madrid y Bruselas.

En una entrevista concedida a Europa Press, Martínez ha hecho balance de "un año intenso, duro y trágico" para Castilla y León, marcado por los incendios y por lo que califica de "parálisis política y legislativa" de un Ejecutivo "aislado y sin proyecto". A su juicio, el 2025 cierra un periodo "en blanco" que evidencia la "falta de planificación y empatía" del Gobierno autonómico.

"El año ha sido muy complicado, un año en el que la minoría y la soledad del Gobierno han hecho imposible el avance y en el que los incendios han puesto en evidencia la falta de trabajo y planificación", ha apuntado el dirigente socialista, que reprocha al presidente su "falta de empatía y de presencia ante la ciudadanía".

Sobre sus objetivos si alcanzara la Presidencia de la Junta, Martínez ha subrayado que lo primero sería "abrir puertas y ventanas" para instaurar un modelo de gobierno abierto: "Necesitamos transparencia y rendición de cuentas en una Comunidad donde los casos de corrupción permanecen fuera del foco pero son una realidad", ha afirmado, un punto en el que ha recordado los procesos judiciales de la trama eólica.

En segundo lugar, ha defendido una planificación estratégica "real" para ordenar el territorio y garantizar el acceso a la educación, la sanidad y la protección social "en 30 minutos, vivas donde vivas". Esa previsión, ha precisado, debe acompañarse de infraestructuras y un sistema de transporte "que haga competitivos los territorios y permita fijar población más allá de las capitales de provincia".

Como tercer pilar, Martínez ha reclamado que Castilla y León "exista de verdad" en los ámbitos nacional y europeo. "Somos una gran comunidad que representa a dos millones y medio de personas, pero seguimos siendo invisibles. Necesitamos una voz propia en Madrid, en el Congreso, en el Senado y en Bruselas", ha reivindicado, al tiempo que se ha mostrado convencido de que la actual política autonómica "ha cedido ese espacio a la extrema derecha" y proyecta una imagen "negacionista" en Europa.

El líder socialista ha insistido en que Castilla y León "no puede seguir siendo el cortijo político de la derecha" y ha llamado a conformar "un proyecto colectivo de las nueve provincias" que rompa "las guerras de guerrillas provinciales" y ha aprovechado los fondos europeos "para corregir desigualdades y demostrar que atreverse a cambiar es posible".

BALANCE DEL AÑO

"Si nos ceñimos estrictamente desde el punto de vista político, ha sido un año en el que se ha avanzado poco, en el que la parálisis y el inmovilismo han sido la tónica habitual, en el que la minoría parlamentaria y la soledad del gobierno ha sido una tónica insalvable, precisamente por la falta de cintura, por la falta de voluntad de acuerdo", ha señalado sobre el año que ahora termina.

Así, ha precisado que desde el punto de vista legislativo "es un año en blanco", ya que se ha continuado con la ausencia de presupuestos que ya se produjo en 2024, cuando "ni siquiera se presentó proyecto alguno en el Parlamento".

Martínez ha reprochado al presidente de la Junta su "falta de trabajo, falta de planificación y ejercicio absoluto de aislamiento y falta de empatía" durante los incendios, ya que no escuchó a los profesionales que advertían de su previsibilidad y se abrazó a "negacionistas del cambio climático" sin poner "los medios mínimos".

"Todo esto en una coctelera ha hecho que sea un año en el que las debilidades estructurales de nuestra comunidad han salido a la luz, han roto el escudo mediático que protege de forma ficticia a este gobierno y nos ha puesto frente a una dura realidad", ha resumido, al tiempo que ha destacado que los fuegos revelaron problemas ocultos en territorios que "claman visibilidad y reconocimiento".

De este modo, ha insistido en que "la despoblación no es un mal divino, es la consecuencia de una ausencia de políticas públicas, de planificación estratégica, de reconocimiento de la desigualdad y la diversidad que tiene esta comunidad autónoma y la falta de proyecto colectivo".

Desde el plano personal, ha reconocido "muchos momentos de cabreo" por un presidente que "preside pero no gobierna, un presidente holgazán que no es capaz de someterse al mínimo ejercicio democrático", y que durante los incendios "vino a hurtadillas, sin comparecencias, ocultando las responsabilidades suyas y de su mano derecha, el señor Quiñones".

Finalmente, ante la situación de su partido tras los casos de abuso denunciados, ha defendido que no se arrepiente de asumir la secretaría autonómica en febrero, ya que, como ha afirmado su reacción es "perseverar". Así, ha llamado a constituir "un proyecto colectivo de las nueve provincias" que supere las "guerras de guerrillas provinciales" para aprovechar fondos europeos.

"Corregirnos significa atreverse a cambiar; necesitamos ese préstamo de confianza para tener una oportunidad", ha concluido.