Martínez tacha de "vergüenza" el rechazo de los decretos y pide a PP, Vox y Junts que asuman su responsabilidad

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha tachado de "vergüenza" el rechazo este viernes en el Congreso de los Diputados de los dos decretos con medidas sobre vivienda y ha citado en concreto a PP, Vox y Junts para pedir que asuman su responsabilidad.

Así se ha expresado Martínez a través de un mensaje publicado en su cuenta en 'X' tras conocer el resultado de las dos votaciones en el Congreso de los Diputados.

"Ahora vendrá el carrusel de 'explicaciones/excusas/mentiras' de PP, Vox y Junts. Pero que no nos engañen: los hechos importan y están ahí. Ni cuentos ni relatos", ha advertido el dirigente socialista que añade una "pregunta muy sencilla" para saber "qué intereses" han protegido los partidos con su voto en contra a las medidas del Gobierno.

"¿Los de quienes necesitan una vivienda asequible o los de quienes hacen negocio con ella?", pregunta para zanjar: "Cada uno que asuma su responsabilidad".

Carlos Martínez ha aseverado que el Partido Socialista tiene claro el interés que defiende, en referencia al de la gente que quiere una vivienda y un futuro dignos.