Martínez ve a un Mañueco "absolutamente noqueado" y pide el voto para "abrir un tiempo nuevo" en CyL

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha asegurado que el actual presidente y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, se encuentra "absolutamente noqueado" y ha contrapuesto el modelo "finiquitado" de los 'populares' frente a la "única alternativa" que, a su juicio, representa el PSOE para "abrir un tiempo nuevo" en Castilla y León.

Martínez ha afirmado que la Comunidad autónoma se gestiona actualmente con el "freno de mano echado" y en "piloto automático". En este sentido, ha abogado por dar un "vuelco" para transformar la tierra y asumir retos como la despoblación, un punto en el que ha criticado que el candidato del PP demuestra una "falta de conocimiento" de los problemas de las nueve provincias.

Asimismo, el aspirante socialista ha manifestado que Mañueco cae en la "autocomplacencia" en materia de servicios públicos, educación y sanidad. Según ha subrayado, el modelo del Partido Popular hace "caso omiso" al clamor ciudadano por la sanidad pública, la cual considera el principio "básico y fundamental" para garantizar oportunidades en la región.

Martínez ha advertido de que el PSOE es la opción para evitar que se pongan "en venta" los derechos de las mujeres y de los trabajadores desde Madrid. Por ello, ha incidido en la necesidad de cambiar la "desidia" por un proyecto basado en el "gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas".

Finalmente, el candidato ha pedido el voto para lograr un proyecto que dote a Castilla y León de voz propia en Bruselas y Madrid, al tiempo que ha defendido una gestión política que resuelva los problemas de forma definitiva en el ámbito internacional y ha pedido "paz y democracia".