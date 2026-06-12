Martínez ve más importante el fin y el programa asentado en dogmas "extremos" del Gobierno de CyL que quien lo integre

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, atiende a la prensa en Zamora. - PSOE

ZAMORA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, considera que es más importante el "para qué" del Gobierno de la Comunidad que llega con un programa asentado en "los dogmas más extremos" que quien lo integre.

Martínez, durante un Consejo de Alcaldes celebrado por el PSOE de Zamora, se ha expresado así a la composición del Gobierno autonómico que dará a conocer al mediodía de este sábado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

"No me importa tanto el quién, es peor el para qué y el problema es que ya sabemos el para qué, porque lo hemos visto, cómo sin ningún tipo de pudor se ha presentado un acuerdo programático, un programa de gobierno asentado en los dogmas más extremos", ha asegurado el líder socialista, quien cree que éste se ha adaptado "como un guante" a la "forma de ser" de Fernández Mañueco. "Le ha copiado literalmente todo su ideario, le ha copiado toda su voluntad de gobierno", ha agregado.

En esta línea, ha explicado que la "preocupación" del PSOE es el "para qué" con la prioridad nacional y con la "división" que cre que va a hacer "difícil" poder compaginar un gobierno verdaderamente coordinado "cuando uno lleva la política medioambiental y otro el medioambiente".

"Es un poco como el Frente Popular de Judea y el Judaico Popular, se recuerdan La Vida de Bryan", ha apostillado el secretario autonómico del PSOE, quien ha incidido que esa es "la realidad" de un gobierno que considera que "nace del reparto de sillones" y "con un plan del marco y el ideario de la extrema derecha" que esperará a ver cómo funciona.

En cualquier caso, ha agregado que si alguien que no debiera estar al frente de los incendios sería el actual consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que "ha dado evidentes muestras de su falta de sensibilidad cuando hablaba de absurdez y despilfarro" del mantenimiento de un servicio de prevención y extinción durante todo el año.

Asimismo considera que también ha dado "suficientes muestras de cuál es su talante" en cuanto al respeto al diálogo y a la voluntad de buscar acuerdos y consensos para poder hacer un plan de prevención "en condiciones".

"Pero bueno, también tenemos que ser respetuosos con lo que dirija el señor Fernando de Mañueco y a partir de ahí empezar a ver el detalle fino del para qué", ha asegurado Carlos Martínez, quien ha recordado los carteles en los que se acusaba al PSOE de "la pinza con Vox" y otro con el que decía "que no te estafen" intentando buscar su espacio electoral cuando se sabía el resultado de las urnas de forma anticipada.