Martínez ve el pacto plagado de "xenofobia y racismo", recortes de "derechos y libertades" y sin preocuparse por CyL

1092850.1.260.149.20260603144600 El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha analizado el pacto de Gobierno rubricado este miércoles por PP y Vox y ha señalado que está plagado de "xenofobia y racismo", al tiempo que acumula recortes de "derechos y libertades" y, a su juicio, no se preocupa de los problemas reales de la Comunidad como la despoblación o la vivienda.

"Fumata blanca del próximo gobierno de la derecha extrema y la extrema derecha que vuelven a conciliarse en esta Comunidad, es un reparto de sillones", ha señalado, tras lo que ha augurado "poco futuro" al Gobierno anunciado.

"Las tensiones se van a producir, porque hoy que tienen esa confianza extrema se truncará pasado mañana en desconfianzas, porque, desde luego, no garantiza ni la resolución de los problemas de Castilla y León y eso va a generar tiranteces, va a generar conflictos sociales, va a generar movilizaciones, va a generar reivindicaciones", ha defendido.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Carlos Martínez ha afirmado que el documento que se ha presentado en la sede de las Cortes de Castilla y León es muy similar a los acuerdos de Gobierno de Aragón y Extremadura, lo que, a su juicio, evidencia que ha sido elaborado en Madrid bajo la autorización de los líderes nacionales del PP y de Vox Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal con la vista puesta en las elecciones generales de 2027.

En este punto, el secretario autonómico del PSOE ha criticado que el PP asuma el concepto introducido por Vox de 'prioridad nacional'. "Lo que están poniendo encima de la mesa es comprar los postulados a la extrema derecha para no hablar de los problemas reales de la ciudadanía", ha explicado, tras lo que ha asegurado que este punto es "contrario a derecho", por lo que el PP busca "atajos" para intentar "camuflar lo que realmente es".

En este sentido, el dirigente socialista ha lamentado la desaparición de tres ejes que considera "imprescindibles", como son la ordenación del territorio, vivienda e igualdad, en esta línea ha sostenido que las prioridades reales de los ciudadanos de la Comunidad pasan por el acceso a la vivienda y la creación de oportunidades frente a la pérdida de población juvenil, un punto en el que ha descartado que la inmigración constituya un problema para la autonomía.

Así, ha avanzado que el Grupo Socialista actuará como catalizador de las reivindicaciones de los colectivos feministas, medioambientales y sindicales en las Cortes, donde trasladará el malestar social ante lo que ha definido como un "acuerdo de la vergüenza" que pretende "desmantelar el estado del bienestar" y "reducir a la mitad las ayudas destinadas al diálogo social".

Carlos Martínez ha lamentado que PP y Vox den "por amortizado" 2026. "Tenemos pode delante siete meses de este 2026 y pasan de funciones a vacaciones, que es prácticamente lo mismo", ha criticado, al tiempo que ha augurado que los dos miembros del gobierno no pondrán sobre la mesa que se habilite julio y agosto para agilizar la labor parlamentaria. "Ni tan siquiera van a comprometerse a ejecutar unos presupuestos para poder abordar un proyecto político y no despilfarrar un año de legislatura".

Finalmente, Carlos Martínez ha subrayado que el pacto conocido este miércoles "sólo sirve para desmantelar el estado del bienestar y para mantener al señor Mañueco en el sillón a toda costa". "Mañueco que no se ha leído el pacto, Mañueco ha pactado su sillón para estos próximos cuatro años en un documento que recoge ese recorte de derechos y libertades", ha zanjado.