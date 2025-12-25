Martínez ve una "utopía" una mayoría absoluta y bajara para el PSOE una horquilla de entre 28 y 34 procuradores en 2026

1038511.1.260.149.20251225120159 El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, en una enrtrevista a Europa Press - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha situado entre los 28 y los 34 procuradores la horquilla de escaños que, a su juicio, puede alcanzar el Partido Socialista en las próximas elecciones autonómicas. En una entrevista concedida a Europa Press, ha asegurado que ese objetivo parte del "realismo" y no de "deseos de horóscopo" propios de fechas navideñas.

"Si planteamos utopías, ya que estamos en época de Reyes Magos, me gustaría la mayoría absoluta, pero los Reyes Magos no existen, tenemos que ser realistas y, en la coyuntura actual, nuestra horquilla está entre los 28 y los 32 o 34 procuradores", ha señalado Martínez, quien ha insistido en que, más allá de los números, su aspiración es "demostrar que el PSOE puede ganar las elecciones".

En este sentido, Martínez ha apuntado a que el primer objetivo de su partido debe ser "tener más votos y más escaños que el PP" para poder, ha dicho, "mirarles de frente y decir que su tiempo se ha acabado". "Nos toca a otros, porque habremos obtenido la confianza de la ciudadanía", ha aseverado.

El dirigente socialista, que encabezará la lista a las elecciones autonómicas por Soria, ha destacado que el PSOE aspira a recuperar representación en la provincia, donde actualmente cuenta con un solo procurador, tras haber tenido tres en el pasado. Ha atribuido esa caída al auge de los partidos localistas, un fenómeno que -según ha indicado- "atomiza el voto de la izquierda" y "favorece a la derecha".

"Cuando la izquierda se divide, siempre gana la derecha. Y esos votos localistas casi siempre se nutren del espacio electoral del PSOE, lo vimos en Soria, donde perdimos procuradores en apenas tres años por un movimiento que se convirtió en partido político y que, en realidad, ha servido para poco en la construcción de un proyecto de gobierno", ha criticado.

En este sentido, Martínez ha defendido que las elecciones autonómicas se decidirán sobre modelos ideológicos diferentes, al tiempo que ha rechazado el discurso de "desideologización" que, a su entender, la "derecha" intenta imponer en Castilla y León.

"Nos estamos jugando mucha ideología, hablar del Estado de Derecho, del Estado del Bienestar o del cambio climático no es ideología vacía, es hablar de modelo de sociedad. Y los modelos de la izquierda y la derecha no son iguales ni en educación, ni en sanidad, ni en la protección social", ha recalcado.

En ese sentido, ha reivindicado que el PSOE es "el verdadero partido del campo", por ser "el único que defiende el modelo territorial basado en los pequeños municipios y en la lucha contra el cambio climático", un punto en el que ha insistido en apostar al mismo tiempo por una Europa "fuerte y aliada". "El cambio de modelo pasa por tejer alianzas entre las muchas Castillas y los muchos Leones. Europa es clave para ello", ha afirmado.

PACTOS DE GOBIERNO Y CORTAFUEGOS A VOX

Martínez ha defendido que los futuros gobiernos autonómicos deben surgir del diálogo y la negociación con el fin de asumir la "voluntad de la ciudadanía" reflejada en la aritmética parlamentaria, y ha apostado por establecer "cortafuegos" que impidan que la "extrema derecha arrase con la democracia y con el Estado de Derecho".

De este modo, ha recordado que tiene experiencia en distintos formatos de poder, ya que ha gobernado con mayoría absoluta durante cuatro legislaturas en el Ayuntamiento de Soria, pero comenzó su andadura "en minoría", lo que, a su juicio, le ha enseñado que los acuerdos "forman parte del juego democrático".

"Los ayuntamientos llevamos muchos años gestionando sin mayorías absolutas y eso nos obliga a negociar, a acercar posturas y a entender que nadie tiene la verdad única, la aritmética parlamentaria va de eso", ha señalado.

Martínez ha subrayado que, pese a la disposición al diálogo, hay límites "infranqueables". "Con quien niega el feminismo, la igualdad o el cambio climático hay muy poquito margen, en los grandes temas no puede haber acuerdo", ha advertido, aunque ha matizado que puede haber "espacios de entendimiento" para problemas puntuales o iniciativas concretas.

"No me gusta la palabra cordón sanitario, pero sí la idea de construir cortafuegos. Porque la extrema derecha viene a arrasar y hay que evitar que haga tierra quemada con la democracia", ha afirmado sobre Vox.

A su juicio, esos "cortafuegos" son necesarios para "proteger los pilares fundamentales" del Estado de Derecho. "No podemos permitir que se ataque lo que tanto ha costado conseguir: la libertad, la igualdad y la justicia social. No se trata de excluir a nadie, sino de defender los consensos básicos de convivencia", ha añadido.

El candidato socialista ha recordado que ya en febrero, cuando asumió el cargo de secretario autonómico del PSOE, ofreció al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, abrir una senda de diálogo entre los dos principales partidos, que considera "las únicas opciones reales de gobierno" en Castilla y León.

"Le dijimos: sentémonos y acordemos un marco común. Asumamos, antes de celebrar las elecciones, que quien tenga un voto o un escaño más debe poder gobernar, con el compromiso de que la oposición ejercerá su papel desde la responsabilidad. Olvidémonos de lo que hace Madrid y hagamos lo contrario: poner condiciones claras antes de jugar el partido", ha reivindicado.

En ese contexto, ha insistido en que el PSOE está dispuesto a asumir esa "oposición responsable", pero ha advertido de que "no valen reglas cambiantes según los intereses de cada cual". "Si vamos de ganadores, que se asuma también con lealtad", ha recalcado.

CONFIANZA EN LAS LISTAS PROVINCIALES

Sobre la configuración de las listas socialistas, recientemente aprobadas, Martínez ha expresado su plena confianza en las ejecutivas provinciales, un punto en el que ha resaltado que la renovación alcanza en torno al 80 por ciento de los nombres.

"He repetido muchas veces que no creo en los liderazgos verticales. Castilla y León es diversa, y entenderla requiere asumir esa diversidad como una riqueza, no como un obstáculo. No es igual un soriano que un leonés o un burgalés del norte que uno del sur. De esas diferencias tenemos que construir un proyecto común, sólido y útil para resolver los problemas reales de la gente", ha señalado.

El dirigente socialista ha defendido que la composición de las candidaturas responde a los criterios tradicionales del PSOE: renovación, experiencia, paridad y representatividad territorial. "La experiencia no se mide solo por los años en las Cortes, también por la gestión municipal. Ahí están muchos alcaldes y concejales que han estado en primera línea de trabajo diario, en la calle, con la gente", ha apuntado.

"Hay gente que conozco más y gente que conozco menos, pero estoy tranquilo porque sé que las ejecutivas han actuado con los principios de horizontalidad y cohesión que he reclamado", ha concluido.