Martínez vincula la "cercanía" del PP a Vox en materia de inmigración ala proximidad de las elecciones generales

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, visita a la prueba puntuable para el Mundial de Trial en el circuito de Pobladura de las Regueras (León) - PSOE

LEÓN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha vinculado la "cercanía" del PP a Vox en materia de inmigaración a la proximidad de las elecciones generales, al tiempo que ha lamentado que las palabras de los dirigentes de estos partidos en relación con esta cuestión permite percibir que, "por la vía de los hechos", la Junta está "esquivando la legalidad para acoger menores".

En su visita a la prueba puntuable para el Mundial de trial que se celebra en Pobladura de las Regueras (León), Martínez ha censurado que el PP esté "en una permanente campaña electoral vinculada a las elecciones generales que tienen que celebrarse el próximo año".

En su opinión, "no hay que hacer muchas elucubraciones para entender que aquí vira el Partido Popular en esa campaña electoral permanente que convierte al Ejecutivo autonómico en un Ejecutivo que no funciona y que no trabaja".

Asimismo, ha señalado que la maquinaria del Partido Popular se "engrasa a través de las instituciones para intentar generar esa palanca electoral que les lleve a la conquista del poder en Madrid". Por eso, ha criticado que el PP de Castilla y León "desatienda los problemas reales de la comunidad".

CIRCUITO DE TRIAL

El secretario general del PSOE de Castilla y León también ha reclamado una mayor implicación de la Junta para consolidar y mejorar el circuito permanente de trial de Pobladura de las Regueras (León), donde se celebra una prueba puntuable para el Mundial, y ha defendido que eventos de estas características contribuyen a dinamizar la comarca del Bierzo.

En este sentido, el líder socialista ha destacado la importancia de "pensar en grande" y de impulsar proyectos que permitan dar vitalidad a la comarca a través del trabajo de los ayuntamientos y de sus alcaldes y alcaldesas.

A este respecto, ha señalado que un municipio pequeño puede acoger "grandes pruebas" y situarse en el mapa internacional mediante iniciativas vinculadas al mundo del motor.

El dirigente socialista ha puesto también en valor la colaboración de los voluntarios y el entorno natural en el que se desarrolla la competición, al considerar que este tipo de acontecimientos pueden servir de escaparate para el patrimonio de la zona y compatibilizar la actividad deportiva con su disfrute. Martínez ha vinculado además estos proyectos con la posibilidad de generar dinamismo económico y dar visibilidad a espacios que, según ha sostenido, se encuentran "demasiadas ocasiones olvidados".

Martínez ha criticado asimismo la falta de implicación que demuestra la Administración autonómica con la comarca del Bierzo y ha asegurado que existe un sentimiento de abandono "y con razón" por parte de este territorio.

"Le falta empuje, le falta dinamismo, le falta creer en esta comarca", ha afirmado, antes de reclamar un cambio en esta situación y una mayor presencia de la Administración autonómica en iniciativas como la que acoge Pobladura de las Regueras.

Por último, ha destacado que el Ayuntamiento prevé destinar prácticamente medio millón de euros a una instalación que considera "imprescindible" para garantizar la continuidad y consolidación del proyecto y ha reclamado que la Junta complemente este esfuerzo municipal con fondos propios.