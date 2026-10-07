Más de 120 corredores en la X Milla Urbana de Ávila que se celebra este domingo dentro de las Fiestas de Santa Teresa

La concejala de Juventud y el presidente del Club Puente de Romanillos. - AYTO DE ÁVILA

ÁVILA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La X Milla Urbana de Ávila reunirá el próximo domingo, 11 de octubre, a más de 120 corredores en un circuito que se desarrollará en torno a la plaza de Santa Ana.

La concejala de Juventud, Deportes y Fiesta, Silvia López, y Teodoro Hurtado, presidente del Club Puente Romanillos, han presentado esta competición que comenzará, con las categorías inferiores y que se enmarca en la programación de las fiestas de Santa Teresa, que cuentan con una veintena de actividades y pruebas deportivas.

Con el objetivo de recuperar también para esta prueba el Campeonato de Castilla y León el próximo año, la Milla Urbana de Ávila mantiene abiertas sus inscripciones hasta el 10 de octubre Y pueden realizarse, online, en la aplicación Cluber o, presencialmente, en Deportes Tiritoru.

Los premios incluyen trofeos para los tres primeros clasificados en las categorías absolutas y máster, y medallas para los ganadores de las categorías infantiles desde Sub6 hasta Sub16.

Además de esta prueba deportiva, el fin de semana incluirá, también entre las actividades de las Fiestas de Santa Teresa, torneo de warhammer y jornadas de iniciación a este y otros juegos, en el Episcopio, el sábado y el domingo; así como el torneo de softbol, en la Ciudad Deportiva, desde las 10 de la mañana, en la jornada del sábado.